Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Dün gece bir rüya gördüm; Hiçbir ülke, hiçbir inanca ait kutsal mekânı, şu veya başka inancın ibadetine açmayacak" düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Dünyanın bütün ülkeleri bir araya geliyor. Birleşmiş Milletler’de el kaldırıyor ve kabul ediyor. Hiçbir ülke, hiçbir inanca ait kutsal mekânı, şu veya başka inancın ibadetine açmayacak... Ne İsrail, El Aksa’ya elini dokundurabilecek... Ne İspanya, Endülüs’ün bir camisine... Herkesin kutsal mekânı kendine, herkesin inancı kendine... Hepsi herkesin, hepimizin ortak kültürel varlığı, mirası... Medeniyetler ittifakı senedinin ilk maddesi bu olamaz mıydı..." ifadesini kullandı.

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