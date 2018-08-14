Ertuğrul Özkök: Devlet, iktidar, muhalefet, bütün Türkiye bunun bir savaş olduğuna inanmış

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök yaşanan döviz krizine ilişkin olarak iktidarın içeride duygusal savaşı kazandığını söyledi. Özkök, Şimdi sıra akıl cephesine girip orada da savaşı kazanmak. Ve kazanacağız inşallah" dedi.

Türk Lirası ve Türkiye ekonomisi zor günlerden geçiyor. Ekonomi politikaları ve yeni sisteme duyulan güvensizlik sürerken, ABD ile büyüyen sorunlar TL’deki kaybı hızlandırdı. Rekor üstüne rekor kırdı. Yükselişte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘ekonomik savaş’ söylemi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı ve tatmin edici bulunmayan ekonomi yaklaşımı etkili oldu. Merkez Bankası 16 tedbiri içeren bir paket açıkladı.

Özkök yaşananları değerlendirdiği bugünkü yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

Şahsi görüşümü söyleyeyim...

İktidar içeride duygusal savaşı kazandı.

Devlet, iktidar, muhalefet, bütün Türkiye bunun bir savaş olduğuna inanmış.

Devletinin arkasında duruyor.

Şimdi sıra akıl cephesine girip orada da savaşı kazanmak.

Ve kazanacağız inşallah...