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Ertuğrul Özkök: Derbi teröristler yüzünden mi ertelendi, yoksa atılacak sloganlardan mı?

"Stat dediğin bu yerin girişi-çıkışı belli değil mi?"

22 Mart 2016 16:26

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin, güvenlik gerekçesiyle ertelenmesini değerlendirdi. "Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, bir mesajını herkese duyuruyor. 'Alışveriş yapacağız, sokak müziği dinleyeceğiz, kitap okuyacağız, sinemaya, tiyatroya gideceğiz'
Eee maça gitmeyecek miyiz? Biri bana mantıklı şekilde anlatsın. Belediye başkanları bu mesajı atarken, Vali maçı niye oynatmıyor?" diye soran Özkök, "Stat dediğin bu yerin girişi-çıkışı belli değil mi? Üstelik Passolig uygulaması yapıyorsun. Devlet, mani olamam diye seyircisiz oyna diyor.
Galatasaray, seyircisiz oynamam, öyleyse iptal edin diyor. Teröristten mi korkuluyor, yoksa seyircinin atacağı slogandan mı?" diye yazdı. 

Ertuğrul Özkök'ün, "Domino taşı üzerimize devrildi" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle: 

"Dün New York’ta Cüneyd Zapsu’dan “İstikbalbenim” hashtag’i ile bir mesaj geldi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın bir mesajını herkese duyuruyor.
“Alışveriş yapacağız, sokak müziği dinleyeceğiz, kitap okuyacağız, sinemaya, tiyatroya gideceğiz...”

Eee maça gitmeyecek miyiz... Biri bana mantıklı şekilde anlatsın. Belediye başkanları bu mesajı atarken, Vali maçı niye oynatmıyor?

Stat dediğin bu yerin girişi-çıkışı belli değil mi...

Üstelik Passolig uygulaması yapıyorsun.
Devlet, mani olamam diye seyircisiz oyna diyor...
Galatasaray, seyircisiz oynamam, öyleyse iptal edin diyor...

Teröristten mi korkuluyor, yoksa seyircinin atacağı slogandan mı?

Ahmet Misbah’ın mesajını kimse duymadı ama Galatasaray-Fenerbahçe maçının terör korkusuyla iptal edildiğini New York’taki sağır sultan bile duydu"


Hürriyet'te yayımlanan yazının tamamını okumak için tıklayın

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