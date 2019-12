Ertuğrul Özkök Davos için kaç para harcadı?

T24 - İsviçre'nin Davos kasabasında bu yıl 41'inci kez düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nu izleyen Ertuğrul Özkök, zirveye katılımın maliyetini çıkardı.



Özkök'ün Hürriyet gazetesinde "Davos için kaç para harcadım" başlığı ile bugün (28 Ocak 2011) yayımlanan yazısı şöyle:





Yıllardır merak ettiğim bir sorunun cevabını önceki gün “Herald Tribune” gazetesinde buldum.



Her isteyen Davos toplantılarına katılamıyor.

Davos’a gitmek isteyen bir insan ne kadar para harcar?

Önce kendimden başlayayım.

“Dünya Ekonomik Forumu” (WEF), bundan 4 yıl önce “Dünyanın önde gelen 100 medya mensubu”nu seçti.

Bu 100 kişi içinde ben de vardım.

Yani Davos’a “katılımcı sıfatıyla” gidiyorum.

Beni WEF seçtiği için de herhangi bir katılım ücreti ödemiyorum.

Dolayısıyla benim harcamam, İstanbul-Zürih uçak bileti ve Davos’taki otel harcamaları.

Bu da yaklaşık, 4500 Euro civarında bir para ediyor.



* * *



Ancak Davos’ta önemli insanlarla birlikte olmak isteyen her insanın işi benimki kadar kolay değil.

Her şeyden önce katılmak için üye olmanız gerekiyor.

Üyeliğin de çeşitli kademeleri var.

Basit bir üyelik için 52 bin dolar ödemeniz gerekiyor.

Bunun dışında giriş bileti için de 19 bin dolar ödeniyor.

Demek ki basit bir katılım için ödenecek para 71 bin dolar civarında.

Ancak bu parayla sadece herkese açık toplantılara girebiliyorsunuz.

Kapalı kapılar ardındaki “Özel” toplantılara katılmak, önemli kişilerle küçük gruplar içinde birlikte olmak istiyorsanız, “Industry associate”, yani “Sanayi ortaklığı” kademesine geçmelisiniz.

Bunun bedeli de 137 bin dolar. Biletlerle birlikte ödeyeceğiniz para böylece 156 bin dolara yükseliyor.



* * *



Fakat hiçbir “büyük CEO veya patron” yalnız gelmiyor. Etrafında adamları, yöneticileri var.

Bunların her biri için 19 bin dolar ödersiniz olur biter, değil mi?

Hayır olmuyor.

WEF, kâr amacı gütmeyen ama çok akıllı bir kuruluş.

Birlikte adamlarınızı getirmek istiyorsanız, üyelik statünüzü “Industry partner” yani “Sanayi ortağı” statüsüne yükselteceksiniz.

Onun bedeli de 263 bin dolar. Tabii buna, beraberinizde getirdiğiniz iki kişinin biletini de eklerseniz, maliyet 301 bin dolara çıkıyor.

Çok büyük patronsunuz, şirketiniz “500 en büyük” içinde. Dolayısıyla öyle iki kişi ile gelmek, raconu bozar.

Yanınızda 5 kişi var.

Beş çarpı 19 bin?

Hayır, olmaz.

Şanınıza uygun biçimde üyelik statünüzü, “Stratejik ortaklığa” çıkarmanız gerekiyor.

Onun bedeli de 527 bin dolar.

Öteki beş kişinin bileti için de 19’ar bin doları eklerseniz eder size 622 bin dolar.



* * *



Tabii buna otel, gidiş dönüş harcamaları ile orada verilen davetleri de ekleyeceksiniz.

Bu konuda sizi aydınlatmak için bazı rakamlar vereyim.

Büyük bir şirket, beş odalı bir şale kiralamak isterse, haftalık kirası 140 bin dolar.

Emrinize verilecek Mercedes S serisi bir arabanın haftalık kirası 10 bin dolar. İyi haber; bu fiyata şoförün ücreti dahil.

New York’tan Zürih’e “first class” gidiş dönüş, 11 bin dolar. Özel jet isterseniz, 70 bin dolar.

Zürih-Davos helikopter, her kalkış için 3400 dolar.

Ama bu yıl “Yeşil Davos” yılı ilan edildi. Helikopterle gelene iyi gözle bakılmıyor.

En gözde restoranı olan Post Hotel’in restoranında yemek yemek isterseniz, kişi başına en az 210 dolar yazılıyor.

80 kişilik bir partinin bir saatlik fiyatı 8 bin dolar.

Google’ın yaptığı gibi büyük partilerin fiyatı ise 250 bin dolar.



* * *



Peki WEF’in bütçesi ne?

2010 faaliyet raporuna bakılırsa, geliri 185 milyon dolar.

Kâr amacı gütmeyen bir vakıf olduğu için gelirinin tamamını harcıyor. Yarısı faaliyetlere, öteki yarısı ise personel giderlerine gidiyor.

Yıllardır merak ettiğim Davos ekonomisinin mali portresi işte böyle.

Dediğim gibi ben şanslı bir katılımcıyım ve 4500-5000 Euro ile, Clinton’la yan yana olma, Sean Parker’la sohbet etme, Washington Post, Wall Street Journal gazetelerinin genel yayın yönetmenleriyle sohbet etme imkânına sahip oluyorum.

Bir kere daha teşekkürler Klaus.

Büyük insansın...