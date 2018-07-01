Ertuğrul Özkök: Daron Acemoğlu'nun hayali bile çok güzel

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kuracağı yeni kabinede Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nun da görevlendireceği iddialarına Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ten de destek geldi. Özkök, "tarifsiz bir umut" olarak değerlendirdiği iddiaya, "Hayali bile çok güzel ve önemli bir şeydir" sözleriyle destek verdi.

Özkök'ün "Keşke teklif etse keşke kabul etse" başlığıyla (1 Temmuz 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Dün, bir gün önce yaşananların etkisindeydim. Çok karamsar uyandığım bir sabahtı...

Nagehan Alçı’nın köşesini okuyunca önce hayretler içinde kaldım.

Sonra tarifsiz bir umut...

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Yazdığı şu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya çapında bir ekonomiste kabineye teklif yapmaya hazırlanıyormuş.

Bu kişi de son

yıllarda sık sık Nobel alacağından söz edilen Daron Acemoğlu’ymuş...

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Hayali bile yetti...

Keşke Cumhurbaşkanı teklif etse...

Keşke Daron Acemoğlu da kabul etse...

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Çünkü bu sadece ekonomik bir karar olmaz...

Cumhurbaşkanı’nın seçim öncesi verdiği “Daha özgür, daha adil, daha demokrat” bir Türkiye için de niyet mektubu olur...

Olur mu böyle bir şey...

Bence zor... Hatta çok zor...

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Yine de şunu söyleyeceğim.

Cumhurbaşkanı böyle bir teklif yaparsa çok umutlanırım, bütün kalbimle destekler, avuçlarımı patlatıncaya kadar alkışlarım.

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Bir Türk vatandaşı olarak Daron Acemoğlu’na bu görevi kabul etmesi için bütün kalbimle destek verir, hatta ricacı olurum.

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Tekrar ediyorum... Altını çizerek bir kere daha yazıyorum.

Çünkü bu bir Kemal Derviş olayı değildir...

Çok daha ileri bir niyet mektubudur.

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Hatta sadece Cumhurbaşkanı’nın bunu düşünmesi, teklif etmesi bile çok önemli bir adımdır..

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Hayali bile çok güzel ve önemli bir şeydir...