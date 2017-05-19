Ertuğrul Özkök: Cumhurbaşkanı'nın uçağında keşke Ersoy Dede de olsaydı

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, NATO zirvesi için Brüksel'e gidecek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a uçak yolculuğu sırasında eşlik edecek gazetecilere Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay'ın da eklendiğini hatırlatarak "Bugüne kadar A340’taki akredite yazarlardan en renkli yazıyı Ersoy Dede Afrika gezisinde yazmıştı. Onun sayesinde Hakan Çelik’le, Hande Fırat’ın şahane sokak dansını görmüştük. Brüksel kadrosuna baktım. Maalesef WhatsApp grubunda Ersoy Dede yok. Olsaydı belki harika Rifat Ababay yazıları okurduk" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Esrarengiz binbaşı 'O.K.' MİT'in kozmik odasında" başlığıyla yayımlanan (19 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

İlk 'A340' görevinde hangi pantolonu giyer

Posta Genel Yayın Yönetmeni Rifat Ababay 20 küsur yıllık genel yayın yönetmenliği hayatında ilk defa Cumhurbaşkanı uçağına binecek.



En iyi arkadaşlarından biri olarak meraktan ölüyorum.



Acaba Rifat ilk A340 seferine hangi pantolonla çıkacak...



Rifat bizim çevremizde harika pantolonlarıyla bilinir.



Kırmızı, yeşil, mor ve her renk pantolon...



Bir de iri kareli pantolonları var.



Tabii papyonlarını da unutmamak gerekir.



Ayakkabılar ise boşuna anlatmayayım...



Eğer öteki gazetecilere uyup Ankara tarzına bürünmezse A340 renklenecek demektir.



Bu arada bir de atlatma haber vereyim.



Rifat hafta başında gözlük tarzını değiştirme kararı aldı.



Yeni gözlüklü ilk fotoğrafı da bu.

Ah o uçakta keşke Ersoy Dede de olsaydı

Bugüne kadar A340’taki akredite yazarlardan en renkli yazıyı Ersoy Dede Afrika gezisinde yazmıştı.



Onun sayesinde Hakan Çelik’le, Hande Fırat’ın şahane sokak dansını görmüştük.



Brüksel kadrosuna baktım. Maalesef WhatsApp grubunda Ersoy Dede yok. Olsaydı belki harika Rifat Ababay yazıları okurduk.