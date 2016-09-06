Ertuğrul Özkök 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davalarından beraat etti

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, iki ayrı yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan "Cumhurbaşkanı'na hakaret" davalarından beraat etti. Özkök'ün 9 yıl 4 ay hapsi isteniyordu. Erdoğan’ın şikâyetinden vazgeçtiği davada mahkeme, “Sanık Ertuğrul Özkök’e yüklenen eylemin kanunda suç olarak tanımlanmamış olmasını” gerekçe gösterdi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün ilk olarak 3 Eylül 2015 tarihinde yazılan “Utan ey büyük adam” başlıklı yazı nedeni ile açılan dava görüldü. Hâkim Aşkın Kocamanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının, şikayetinden vazgeçtiğini ve davalardan feragat ettiğini içeren dilekçe yolladığını belirtti.

Ertuğrul Özkök’ün avukatı Eren Mustafa Şener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın feragat dilekçesini kabul ettiklerini belirterek, “15 Temmuz sonrası yaşanan toplumsal uzlaşı sonucunda Sayın Cumhurbaşkanı tarafından mahkemeye sunulan şikayetten vazgeçme iradesi karşısında sayın mahkemeden iş bu irade doğrultusunda beraat kararı verilmesini talep ediyorum” dedi.

"Yüklenen eylem kanunda suç olarak tanımlanmıyor"

Feragat dilekçesi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davaya katılma sıfatını kaldıran mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, “Sanık Ertuğrul Özkök’e yüklenen eylemin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeni ile sanığın müsnet suçtan beraatine” karar verdi.

İkinci davadan da beraat etti

Mahkeme, bu beraat kararından sonra 22 Ekim 2015 tarihinde yazılan “Halkın yüzde kaçı ondan korkuyor” başlıklı yazı nedeni ile açılan davaya baktı. Mahkeme, bu davadan da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şikayetinden vazgeçtiğini belirterek, Erdoğan’ın davaya katılma sıfatının kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme ardından da aynı gerekçe ile Ertuğrul Özkök hakkında beraatine kararı verdi.