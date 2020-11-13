Ertuğrul Özkök:  Cumhurbaşkanı yargı ve hukukun düzeltilmesi konusunda söz verdi; bundan 18 ay sonra durum ne olacak?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yargı ve hukukun düzeltilmesi için söz verdiğini belirterek, “Peki bundan 18 ay sonra durum ne olacak?” diye sordu.

18 ay önce Adalet ve Yargı Reform Paketi’nin açıklandığını hatırlatan Özkök, “Cumhurbaşkanı’nın bu umut verici açıklamayı yaptığı gün 1 doların resmi kurdan fiyatı 6.12 TL’ydi... 1 Euro ise 6.95 TL’ydi…” bilgisini paylaştı.

Özkök, "O zaman gelin aynı soruyu bugün de soralım: 'Bu paket Türkiye’nin en büyük sorunu olan adalet ve yargıda hepimizin özlediği yapıyı oluşturur mu?” ifadesini kullandı.

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