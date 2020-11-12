Ertuğrul Özkök: Covid-19'a çare bulan NAVTEX'e de bulur

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Pfizer ile birlikte geliştirdikleri Koronavirüs aşısında yüzde 90 başarıya ulaştıklarını açıklayan Almanya merkezli BioNTech şirketinin Covid-19 ekibinde Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in yanında bir kişinin daha yer aldığını yazdı.

Özkök, "Bazılarımız yabancı televizyonlarda rastlamıştı ama bu üçlü arasındaki ilişkinin en renkli ve sembolik kısmını görememiştik." düşüncesini dile getirdi. Albert Bourla’nın ailesinin Selanik’e göç eden bir kanadının olduğunu hatırlattı.

Özkök yazısında, "Aziz Sancar, Gökhan Hotamışlıgil ve şimdi Özlem Türeci-Uğur Şahin çifti... Ve yanlarında Selanik’te Atatürk’ün doğduğu mahalleden gelen Yunanistanlı bir Osmanlı Yahudisi... COVID-19 belasına çare bulan bu üç insan, belki bir gün NAVTEX krizlerine de çare bulur... Dün Oruç Reis tekrar denize açılırken, ben de bunları hayal ediyordum." ifadesini kullandı.