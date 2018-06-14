Ertuğrul Özkök: Çok uzun süre yönetimde kalmışsan, bil ki hata yapmaya başlarsın

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Dünya medya ve eğlence sektöründe kral değil, imparator olarak bilinen bir insan" dediği Sir Martin'in şoförünü haksızca kovmasının ardından başına neler geldiğini özetledi. Özkök, "Çok uzun süre yönetimde kalmışsan, bil ki hata yapmaya başlarsın..." dedi.

Özkök'ün "Şoförünü kovup genelev parasını şirkete yazarsan" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Her şey, geçen ekim ayında bir sabah saat 02.00’de başladı.

Çok tanınmış kişi, o gece Londra’nın Mayfair semtindeki Isabel isimli restorandan karısını alıp eve gelmişti.

Evin önüne geldiklerinde şoförüne, “Beş saat sonra gelip beni al” demişti. Ancak o an şoföründen kendini hayretler içinde bırakacak bir cevap almıştı.

“Hayır o saatte gelemem...”

Şoförü 15 yıldır onun yanında çalışıyordu.

12 gün hiç izin yapmadan çalışmıştı.

İki üç saat uyku uyuyarak tekrar gelmesinin tehlikeli olacağını düşünmüştü.

Dünyaca tanınmış adam ertesi gün şoförünü kovdu...

Ve dünya reklam piyasasını alt üst eden gelişmeler bu olayla başladı.

ERTESİ GÜN ŞOFÖRÜ İŞTEN KOVUNCA NE OLDU

Bu tanınmış kişi, Sir Martin’di...

Dünyanın en büyük reklam şirketinin CEO’su Martin Sorrell...

Dünyanın en güçlü simalarından biriydi. 400’e yakın şirketinde 130 bin kişi çalışıyordu.

Procter and Gamble, Google gibi şirketler onun müşterisiydi...

Her yıl Davos toplantılarının en ünlü simalarından biriydi.

Dünya medya ve eğlence sektöründe kral değil, imparator olarak bilinen bir insandı.

Ve bu onun kendi inşa ettiği bir imparatorluktu.

Yani bir Avengers’tı... Yenilmez biri...

Sir Martin’in şoförü, WPP çevrelerinde çok sevilen bir insandı...

Asistanlarına “S..r git” diye konuştuğu iddia edilen Sir Martin’den çok daha sevilen bir insan olduğu kesindi.

İşte o ekim gecesi sevilen şoföre yapılan muamele, şirketin iki çalışanının 5 ay önce tanık oldukları bir olayı gündeme getirmelerine yol açacaktı.

2 ÇALIŞAN 6 HAZİRAN GECESİ NE GÖRDÜ

Olay 6 Haziran 2017 gecesi meydana gelmişti.

WPP’nin iki çalışanı o gece Mayfair semtinde bar ve restoranlarıyla tanınan Shepard Market’te dışarıdaki bir masada oturuyordu.

WPP’nin yıllık toplantısından önceki salı akşamıydı. Önlerinde bir araba durdu ve içinden efsane patronları Sir Martin çıktı...

İki çalışanı patronlarını görünce şaşırdılar ve biri, elindeki cep telefonu ile girdiği binanın fotoğrafını çekti.

Tam adresiyle 50a Shepard Square’di...

İki çalışan, o binanın ne olduğunu araştırınca, hayretler içinde bırakan bir durumla karşılaştılar.

Bina, semtin en tanınmış genelevlerinden biriydi...

ŞOFÖR İŞTEN ATILINCA İKİSİNDEN BİRİ KONUŞUYOR

Ancak geneleve giren kişi, sektörün en güçlüsüydü... Belki de kariyerlerini düşünüp, bunu kimseye açmamayı uygun gördüler.

Ta ki...

Ta ki şirketin sevilen şoförü çok haksız bir kararla kovulup, 33 yıldır şirketi bir imparator edasıyla yöneten Sir Martin hakkındaki söylentiler ayyuka çıkıncaya kadar...

İşte o noktada, 6 Haziran günü o sahneye tanık olan iki çalışandan biri gidip, WPP’nin üst yönetiminden birine gördüklerini anlattı.

Pandoranın kutusu açılmıştı. Bir anda bütün sektör Sir Martin’in gizli dünyasını konuşmaya başlamıştı.

Mesela şirket hesabından yaptığı harcamalar. Karısının yaptığı harcamalar ve seyahatler.

Karısının 36 bin sterlin araba kirası şirkette

Sadece 2015 yılında şirket hesabından 500 bin sterline yakın harcama yapmıştı.

Karısının dış gezilerde kiraladığı arabalar için şirkete 36 bin sterlin fatura gösterilmişti. Karısının bunun dışında 43 bin sterlin başka harcamaları da vardı.

İş harcamalarla kalmamış, Sir Martin’in çalışanlarla ilişkileri de ortalığa dökülmeye başlamıştı.

Bazı kişilere göre yanında çalışan insanlara çok ağır hakaretler ediyordu. “S..tirib...tan geri zekalısın” gibi cümleler kullanıyordu.

Ve bir de o 6 Haziran gecesinin faturası...

Sir Martin gittiği genelevin faturasını da şirkete ödettirmişti...

Sir Martin geçen nisan ayında CEO’luk görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

Bu arada şirket genelev iddiaları ile ilgili bir iç soruşturma başlattı. Gerçi iddiaların büyük kısmının temelsiz olduğu sonucuna varıldı ama onun patronluğa dönüş için yaptığı girişimler de sonuç vermedi.

Sir Martin şimdi kendisi başka bir reklam şirketi kurmaya çalışıyor.

NOT: Bu yazıyı geçen pazartesi günü Financial Times gazetesinde yayınlanan 2 tam sayfalık harika bir makaleden özetledim.

Kendini imparator sanan yöneticiye Sir Martin dersleri

- BİR: İstersen dünyanın en güçlü insanı ol, bazen şoförün senden güçlüdür.

- İKİ: Eğer herkesin sevdiği şoförünü haksız bir şekilde işinden atarsan, farkında olmadan kendi zırhını delersin.

- ÜÇ: Çok uzun süre yönetimde kalmışsan, bil ki hata yapmaya başlarsın...

- DÖRT: Hata yapınca bil ki güvendiğin dağlara kar yağar, oturduğun koltuk sana ihanet etmeye başlar.

- BEŞ: Şirketini babanın malı, kasasını kendi kasan sanıyorsan, bil ki bir gün çok ağır hesap vermek zorunda kalabilirsin.

- ALTI: Elinde ne kadar güç olursa olsun, kendinle ilgili hiçbir şeyi sonsuza kadar saklayamazsın.

- YEDİ: Bu devirde kimse padişah değil lafı hiçbir devirde bu kadar gerçek olmamıştı.