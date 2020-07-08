Ertuğrul Özkök: Cem çıkıp söylenebilecek en düzgün sözü söyledi

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Cem Yılmaz'ın sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği belirtilen Ozan Güven'e yönelik açıklamalarında söylenebilecek en düzgün sözü söylediğini yazdı. Özkök, "Böyle bir durumda bir arkadaşa yapılabilecek eleştiriyi bütün açıklığı ile yaptı" düşüncesini dile getirdi.

"Arkadaşım kadın dövmüşse ben de dövmüş sayılır mıyım?' İşte çok hayati bir soru ve bu soruya hepimiz mutlaka cevap vermeliyiz. Çünkü yukarıda çizdiğim Instagram profili gösteriyor ki böyle bir olay hepimizin başına gelebilir.Yani yakın, hatta en yakın arkadaşımız kadına karşı şiddet uygulayan, öfke kontrol sorunları yaşayan biri çıkabilir. Bugünlerde Cem Yılmaz’a yapılan neredeyse bu..." görüşünü savundu.

Özkök, "Cem çıkıp söylenebilecek en düzgün sözü söyledi. Böyle bir durumda bir arkadaşa yapılabilecek eleştiriyi bütün açıklığı ile yaptı.Ama sosyal medyada öylesine insafsız bir yargıcılar kurulu var ki kan görmeden tatmin olamayacak. Onlara şunu söylemek isterim: İnsan böyle durumlarda arkadaşına, hakaret etmeden, çok kırıcı olmadan, ipleri koparmadan da söyleyebileceklerini söyler. Ve emin olun ki, Cem’in sözleri Ozan Güven’e, Instagram hesabında silmediği hakaretlerden, küfürlerden çok daha fazla dokunmuştur. Buna eminim." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın