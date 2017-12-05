Ertuğrul Özkök: 'Casus' diye mallarına el konulan Zarrab'ın telefonu, hangi bürokratlarla aynı yerden sinyal verdi?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, iktidara yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarının ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla tutuklanan Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab'ı tanık olmasının ardından "Casus" diye nitelemesini eleştirdi. Savcılara seslenen Özkök, "Şimdi 'casus' diye 'vatan haini' diye mallarına bile el konulan Zarrab’ın cep telefonu, bu ülkede hangi siyasiler, hangi bürokratlarla aynı yerden sinyal vermiştir?" diye sordu.

Ertuğrul Özkök'ün "Kimin telefonu bu casusla aynı yerden sinyal verdi" başlığıyla yayımlanan (5 Aralık 2017) yazısının bir kısmı şöyle:

İktidar medyası Zarrab’a “Casus” diyor... Sizce bu doğru bir kriz yönetim biçimi mi...

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Siz ona casus derseniz, Kılıçdaroğlu da haklı olarak “O casussa ona bütün bu bilgileri, iki ülke arasında arabuluculuk yapma yetkilerini kim verdi?” diye sorar.

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Bu soruyu niye sorarlar biliyor musunuz...

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Sizin savcınız ve hâkiminiz, ortaya hiçbir somut delil ve belge koyamadığı halde, “Can Dündar’a o bilgileri verdi” diye Enis Berberoğlu’na müebbet hapis cezası vermişse...

Yani “Casusa bilgi verdi” diye bir suç türü yaratmışsa...

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Delil diye sadece “Telefonları aynı yerden sinyal verdi” diye abuk sabuk bir şey uydurmuşsa...

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O zaman aynı savcı ve hâkimlere şu soruyu sorma hakkı doğmaz mı?

Sayın savcı....

Şimdi “casus” diye “vatan haini” diye mallarına bile el konulan Zarrab’ın cep telefonu, bu ülkede hangi siyasiler, hangi bürokratlarla aynı yerden sinyal vermiştir?

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Cevabını milletçe bekliyoruz...

Bu ülkede ahlakı kim temsil ediyor

BASİT, çok basit bir soru...

Bu ülkede ahlaki değerleri kim temsil ediyor...

Adalet duygusunu en iyi temsil eden lider veya parti hangisidir?

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Dün Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı’nın düzenlediği ve beni çok etkileyen “İşte Değerlerimiz Konferansı”nı dinlerken aklıma sokuldu...

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Konferansın açılışında Konda araştırma şirketince yapılan bir değer araştırmasının sonuçları yayınlandı.

Türk halkının üzerinde birleştiği ilk 5 değer şunlarmış:

1- Adalet

2- Ahlak

3- Saygı

4- Güven

5- Eşitlik.

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Verdiğim şu tabloya dikkat...

Hangi partiye oy verirse versin...

Yani ister AKP’ye, ister CHP, MHP, ister HDP’ye oy verenler olsun...

Türk halkının tamamı, istisnasız hepimizin bir numaraya koyduğu değer adalet...

İki numara ise ahlak...

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Öyleyse gelin bir samimiyet testi yapalım...

- BİR: Sizce bu ülkede hangi parti ve lider “adalet” dediğimiz değeri en fazla temsil ediyor?

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- İKİ: Sizce bu ülkede hangi parti ve hangi lider “ahlaki” değerlere en fazla önemi veriyor...

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- ÜÇ: Hangi parti ve lider eşitlikçi...

Yani insanları işe alırken, onlarla muhatap olurken dinine, başına, siyasi düşüncesine bakmadan hakkaniyet ölçüsünde davranıyor.

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Şimdi ben aradan çekiliyor, sizi kendinizle baş başa bırakıyorum...

Kararı siz verin.

Benim soramayacağım soruyu Bardakoğlu sordu

- “ORTAK Değerler” toplantısında eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu benim şu sıralarda sormaya cesaret edemeyeceğim şu soruyu sordu: “Din, insanları daha ahlaklı yapar mı?”

Verdiği dolaylı cevap şuydu: “Her şeyi din üzerinden açıklamaya çalışırsanız, her şeyi, her icraatınızı dine bağlamaya kalkarsanız, en büyük ortak değerlerimizden biri olan, hepimizi birleştirmesi gereken dinimizi, tam aksine hepimizi bölen bir şey haline getirirsiniz.”

Peki yukarıdaki soruya verdiği

cevap ne oluyor?

“Ahlakı sadece dinle açıklamaya çalışırsanız, din hepimizi ahlaklı yapmaz, tam

aksine ahlak konusunda bile böler.”