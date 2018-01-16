Ertuğrul Özkök: Çanakkale uydurulmuş bir isim, şehrin adı Troya olmalı

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Turizm ve Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş'un 2018'i “Troya Yılı” olarak kutlama açıklamasını değerlendirdi. Özkök, "Çanakkale’nin adı Troya olmalı" diyerek, "Çanakkale uydurulmuş bir isim. Osmanlı döneminde şehrin adı başka. Cumhuriyet döneminde bu ismin nasıl konduğuna dair doğru dürüst bir belge bile yok" ifadesini kullandı.

Özkök'ün "Troya’nın yüzü Brad Pitt’se Çanakkale’nin adı ne olmalı" başlığıyla (16 Ocak 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Turizm ve Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş pazar günü gazetecilere çok önemli bir haber verdi.

Ve Troya’nın yüzü olması için Brad Pitt’le görüşmeler yapılıyormuş...

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Benim eskiden beri görüşüm şu....

- Çanakkale’nin adı Troya olarak değiştirilmelidir...

- Yapılan köprünün adı Troya olmalıdır...

- Ve Türkiye, bugünkü Çanakkale ve karşıdaki toprakları üzerinde, Cumhuriyet’in ilk megapol şehir projesini gerçekleştirmelidir.

- İstanbul ile bu yeni megapol arasına dünyanın en hızlı treni yapılmalıdır.

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Bir zamanlar Rus Çarı Petro nasıl St. Petersburg gibi bir şehir yaratmışsa, Cumhuriyet de 100’üncü yılına böyle iyi planlanmış, uluslararası yarışmayla tasarlanmış bir proje ile girmelidir.

Kanal İstanbul vizyonuna sahip Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu vizyonu da çok iyi anlayacağına eminim.

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Diyeceksiniz ki tarihi Çanakkale adı ne olacak?

Söyleyeyim...

Çanakkale uydurulmuş bir isim... Osmanlı döneminde şehrin adı başka...

Cumhuriyet döneminde bu ismin nasıl konduğuna dair doğru dürüst bir belge bile yok...

Nereden baksanız suni bir isim Çanakkale...

Çanakkale Savaşı olurken bile adı Çanakkale değildi...

Bütün dünya o savaşı “Gelibolu Savaşı” olarak biliyor...

Hemen itiraz etmeden bir düşünelim diyorum....

Böyle küresel bir megapol projesi Cumhuriyet’in 100’üncü yılına yakışmaz mı...