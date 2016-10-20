Ertuğrul Özkök, camı kırılan Fenerbahçe uçağında neler yaşandığını anlattı

Fenerbahçe kafilesi ile birlikte Manchester’e giden Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, uçakta yaşananları anlattı. "Uçakta hiç panik yaşanmadı. Futbolcular, yöneticiler koltukta sakince inişi bekledi" diyen Özkök, "Aziz Bey kabin görevlisini hiçbir telaş göstermeden sakince dinledi. Koltuğundan da hiç kalkmadı" ifadesini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Özkök'ün yaşananlara ilişkin şunları anlattı:

“Uçağımız Budapeşte üzerine geldiğinde kabin görevlilerinden biri sakince BaşkanAziz Yıldırım’ın yanına geldi. Uçağın camına kuş yada tespit edilemeyen bir cismin çarptığını bildirdi.

Aziz Bey kabin görevlisini hiçbir telaş göstermeden sakince dinledi.

Koltuğundan da hiç kalkmadı. Az sonra Kaptan Pilot’un anonsu duyuldu:

- Teknik bir arızadan dolayı Budapeşte Havaalanı’na iniyoruz.

Uçakta hiç panik yaşanmadı. Futbolcular, yöneticiler koltukta sakince inişi bekledi.

Uçağımız alana indiğinde olağanüstü önlemlerin alındığını gördük. İtfaiye ve ilk yardım araçları pistin başında bizim uçağımızı bekliyorlardı. Ama bunların hiç birine gerek kalmadı.

Önce uçağın camı değişecek dendi. Daha sonra da İstanbul’dan bir uçağın kalktığı ve o uçakla Manchester’e uçacağımız söylendi.

Alana indikten sonra havacılık konusunda uzman Uğur Cebeci’yi aradım.

Cebeci, “Dünyanın bütün havayolu şirketlerinde meydana gelebilecek bir aksaklık” olarak niteledi cam çatlağını. Camın kalınlığının 7 cm’ye ulaştığını ve sadece çatlak oluşacağını camın kırılıp dağılma olasılığının olmadığını" söyledi.