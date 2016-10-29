Ertuğrul Özkök: ByLock'un patent sahibi elini kolunu sallaya sallaya Türkiye’den nasıl ayrıldı?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz'ın haberi ile gündeme gelen ve tartışma konusu olan ByLock'un patent sahibi David Keynes'in, 15 Temmuz'dan yaklaşık 1 ay sonra Türkiye'den nasıl çıkış yaptığını sorguladı. Keynes hakkında 4 Ağustos'ta Guardian'da haber çıktığını hatırlatan Özkök, "Ey darbeci çetenin arkasına düşenler... Hiç mi haberiniz olmadı bu gazete haberinden... David Keynes, bu haberden 4 gün sonra elini kolunu sallaya sallaya Türkiye’den ayrıldı" ifadesini kullandı.

Özkök'ün Hürriyet'te "Bylock'un 'patent imamı' nasıl elini kolunu sallaya sallaya gitti" başlığıyla yayımlanan (29 Ekim 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

3 Ağustos 2016...

15 Temmuz darbesinden iki buçuk hafta sonra...

Sabah gazetesinden Abdurrahman Şimşek

4 Ağustos’ta Türk basınında ilk “ByLock” bombasını patlatmış.

Ankara’da aslında devletin uzunca zamandan beri bildiği bir gerçeği artık Türk kamuoyu da biliyor....

“FETÖ’cü” denilen darbeci askerler ve bürokratlar kendi aralarında bu “ByLock” şifresi ile konuşuyorlar.

Bundan bir gün önce 3 Ağustos’ta İngiliz Guardian gazetesinde yayımlanan ve ByLock’u konu alan haberin içinde bir isim geçiyor.

“David Keynes...”

Yani malum “ByLock” programının App Store’da sahibi olarak görünen kişi.

* * *

David Keynes denen kişi, o sırada Türkiye’de...

Ve adam 7 Ağustos günü elini kolunu sallaya sallaya Türkiye’den ayrılıyor.

Madem herkesin eli herkesin yakasında...

Ben de soruyorum.

Ey darbeci çetenin arkasına düşenler...

Hiç mi haberiniz olmadı bu gazete haberinden...

* * *

David Keynes, bu haberden 4 gün sonra elini kolunu sallaya sallaya Türkiye’den ayrıldı.

Genelkurmay imamı Öksüz’den sonra, ByLock’un “patent imamı” nasıl elini kolunu sallaya sallaya gitti.

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