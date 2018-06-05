Ertuğrul Özkök: Bunu dip dalga sanmıştım ama bir tsunamiymiş

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Fenerbahçe'nin seçimli kongresini değerlendirdiği yazısında, yaşananları "tsunami" olarak nitelendirdi. Özkök, "Kongreden önce konuştuğum arkadaşlarıma Ali Koç’un kazanacağını tahmin ettiğimi söylemiştim... Çünkü kulübün taraftar tabanından güçlü bir dip dalganın geldiğini görüyordum...Dalga değil, bir tsunamiymiş" ifadesini kulllandı.

Özkök "Dip dalga sanmıştım ama bir tsunamiymiş" başlığıyla (5 Haziran 2018) yayımlanan yazısının devamında şunları kaydetti:

Girişte, Ali Koç ve Aziz Yıldırım taraftarları oy pusulalarını dağıtıyorlardı.

Küçük ve neşeli şakalarla laf atıyorlardı.

Ama benim Aziz Yıldırım’a yakınlığımı bildikleri halde, en küçük bir kötü söz, ima yoktu...

Sanki bir gün önceki o sert hava unutulmuş, yerini artık birlikte eğlenme duygusu almıştı. Her iki tarafla da şakalaşarak, her iki tarafın da oy pusulalarını alarak, kart dağıtım bankosuna gittim.

3- Eski yönetim 1950'deki İnönü gibi davranmıştı

OY kartlarının dağıtıldığı stantlar demokrasinin çok kökleştiği ülkelerde bile görülmeyecek bir mükemmellikte ve hızla çalışıyordu.

Oy verme alanı kalabalıktı ama o kadar çok oy verme kulübesi ve bürosu kurulmuştu ki kimse fazla beklemedi.

Tekerlekli sandalye ile gelmiş çok yaşlı üyelere rastladım.

Aziz Yıldırım ve eski yönetim kurulu üyeleri, oy verme alanının girişinde gelen herkesin elini sıkıyordu.

Sonuçlar açıklandığında bütün bunları hatırladım.

Aziz bey 1950 seçimlerindeki İsmet İnönü gibi kendisinden sonraki döneme geçişi mükemmel düzenlemişti.

Yazının tamamı için tıklayın