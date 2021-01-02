Ertuğrul Özkök: Bu ülkenin iyiye gitmesi için Allah rızası için bazı tipleri televizyonda canlı yayına katiyen çıkarmamak gerekiyor

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, “Türbanlı hâkim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor” diyen Fikri Sağlar’ı eleştirdi. Özkök, “Bu ülkenin iyiye gitmesi için, şu Allah’ın belası kutuplaşmadan kurtulması için, Allah rızası için bazı tipleri televizyonda canlı yayına katiyen çıkarmamak gerekiyor” diye yazdı.

“Yanlış anlamayın ‘Canlı yayına’ diyorum çünkü bazen öyle bir laf ediyorlar ki bir çuval inciri berbat ediyorlar. Kabuk tutmuş, iyileşmeye başlamış bütün yaralar yeniden açılıyor” diyerek sözlerine devam eden Özkök, “Alın işte Fikri Sağlar’ın yumurtladığı lafa bakın. Yahu arkadaş bu ülkede artık bir başörtüsü sorunu mu kaldı. Bir zamanlar, senin kafandakilerin yarattığı bir sorunun ceremesini bütün bir laik kesim çekti yahu. Hâlâ mı anlamıyorsun” dedi.

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