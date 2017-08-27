Ertuğrul Özkök: Bu rejim Reis'ten sonra yaşamaz

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, HDP ve CHP'den toplam 14 milletvekilinin cezaevinde olduğunu hatırlatarak "Bu rejim Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sonra asla yaşayamaz. Yani geçici bir rejimdir bu" dedi.

Özkök'ün "Lütfen bayramda bizi yalnız bırakmayın" başlığıyla yayımlanan (27 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bu rejim Reis'ten sonra yaşamaz

Bir insanı suçsuz mu değil mi diye karar vermeden önce 7 yıl tutuklu olarak içeride tutacaksınız...

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Ülkenin seçilmiş parlamento üyelerinin kaderini atanmış bir özel savcının ve hâkimin insafına emanet edeceksiniz...

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İstihbaratı devletin elinden alıp bir kişiye bağlayacaksınız...

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Devletin Telekom şirketine milyarlarca dolar takılmış, borcu vergi ödeyen vatandaşın sırtına yüklenmiş, bunun tek kelime hesabını soramayacak bir Meclis’in olacak...

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Muhalefet partisi milletvekilleri hapislere atılacak...

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Bu dünyada 70 yıl yaşamış, 21’inci yüzyılın ruhunu yakalamış bir insan olarak şunu bütün kalbimle inanarak öngörüyorum.

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Bu rejim Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sonra asla yaşayamaz...

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Yani geçici bir rejimdir bu...