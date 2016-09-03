Ertuğrul Özkök: Bu bavullu adamı hatırladınız mı; üzerinden sarkan takım elbisesi, iğreti kravatı...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz Planı" davasındaki bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin yargılanan eski Taraf muhabiri Mehmet Baransu ile ilgili olarak "O bavullu fotoğrafı hatırladınız mı? Hani üzerinden sarkan takım elbisesi, iğreti kravatı ile bir bavulu taşıyan adamı. Adı Mehmet Baransu’ydu. O bavulda güya bir darbenin delilleri vardı. İktidarın bütün organlarının manşetleri yıkılıyor, cayır cayır yanıyordu. Darbeciler suçüstü yakalanmıştı. Ve 'günün kahramanı' oydu. Bir gazeteci. Yere göğe koyamıyorlardı onu" görüşünü savundu.

Ertuğrul Özkök'ün "Hani bu bavullu adam vardı ya bakın ne oldu" başlığıyla yayımlanan (3 Eylül 2016) yazısı şöyle:

O bavullu fotoğrafı hatırladınız mı...

Hani üzerinden sarkan takım elbisesi, iğreti kravatı ile bir bavulu taşıyan adamı...

Adı Mehmet Baransu’ydu...

***

O bavulda güya bir darbenin delilleri vardı.

İktidarın bütün organlarının manşetleri yıkılıyor, cayır cayır yanıyordu.

Darbeciler suçüstü yakalanmıştı...

***

Ve “günün kahramanı” oydu...

Bir gazeteci...

Yere göğe koyamıyorlardı onu...

***

O gün ne kadar da fiyakalıydı...

Yüzündeki ifade nasıl da “Bu dağları ben yarattım” havasındaydı...

325 subayı yıllarca içeride yatırmış, hem onların hem ailelerinin hayatını kaydırmıştı.

***

Sonra anlaşıldı ki, o bavuldaki şeyler, bir darbenin delilleri değil, kapkara bir iftiranın ondan da kara bir mihrak tarafından imal edilmiş cinayet aletleriymiş...

***

O bavullu adam dün Posta gazetesinin manşetindeydi.

Şimdi çocukları Baransu soyadından kurtulmak için dava açmışlar...

***

Herkes bu bavullu fotoğrafı masasının üzerine koyup hep bakmalı.

Çünkü her devrin bavullu adamları var.

Sonra bir gün geliyor...

Ve devran dönüyor...

15 Temmuz 100 yıl sonra da Demokrasi Bayramı olacak mı?



Dün karayoluyla İstanbul’a dönerken, İzmir’in Sabuncubeli bölgesinde bir tabela dikkatimi çekti:

“15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı...”

Bundan 55 yıl önce, 13-14 yaşında bir çocuk olarak oradan geçerken, “27 Mayıs Hürriyet Bayramı Hatıra Ormanı” tabelaları görürdüm.

Adnan Menderes hayranı bir babanın oğluydum ve o tabelalar bana hep hüzün verirdi.

Sonra bir gün 27 Mayıs bayramı kaldırıldı.

O askeri dönemde yönetimin başına getirilen Cemal Gürsel’in Anıtkabir’deki mezarı bile taşındı.

Dün Sabuncubeli’den geçerken düşündüm...

Acaba 15 Temmuz’u bundan 50 yıl sonra da demokrasi bayramı olarak kutlayabilecek miyiz...

Biliyor musunuz, bu, bizim neslimize bağlı...

Vicdansızlık yapmaz, adaletli davranır, demokrasiden şaşmazsak...

Evet 50 yıl sonra da, 100 yıl sonra da kutlarız.