Ertuğrul Özkök: Bu afişi bile zor buldum

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Fransa'da yarın (7 Mayıs 2017) gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak "İki gündür Paris’teyim. Şehirde cumhurbaşkanlığı seçimi olacağına dair en küçük heyecan, en küçük belirti yok. Önünde fotoğraf çektirmek için duvar afişi bulmakta bile zorluk çektim. Sonunda bula bula, gizli bir elin, en kuvvetli başkan adayını şeytanlaştırdığı bu afişi buldum" dedi.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Emmanuel Macron yüzde 24,01 ile ilk sırayı almış; Marine Le Pen ise yüzde 21,3 oy oranıyla ikinci olmuştu.

Ertuğrul Özkök'ün "Önünde fotoğraf çektirecek bir afişi bile zor buldum" başlığıyla yayımlanan (6 Mayıs 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Fransa yarın yeni cumhurbaşkanını seçiyor.

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Seçimin sonucu şimdiden belli. Anketlere bakılırsa, sandığa gidenlerin yüzde 60’ı Emmanuel Macron’a oy verecek.

Yüzde 40’ı ise aşırı sağın lideri Marine Le Pen için oy kullanacak.

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Böylece Fransa’nın yeni cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olacak.

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İki gündür Paris’teyim.

Şehirde cumhurbaşkanlığı seçimi olacağına dair en küçük heyecan, en küçük belirti yok.

Önünde fotoğraf çektirmek için duvar afişi bulmakta bile zorluk çektim.

Sonunda bula bula, gizli bir elin, en kuvvetli başkan adayını şeytanlaştırdığı bu afişi buldum.

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Seçim karargâhlarında en küçük canlılık görünmüyor.

“Üst akıl”, “hain”, “diktatör” gibi laflar hiç duyulmuyor.

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1970’li yıllarda bu ülkede öğrenci olarak yaşadığım günlerdeki seçimleri hatırlıyorum.

Cumhuriyetçi partiler, Komünist Parti, Sosyalist Parti meydanlarda, sokaklardaydı.

Bu seçimde ise hiçbiri yok.

Çünkü hiçbirinin adayı seçimde değil.

Dolayısıyla bir gazeteci olarak burada bana kalan, eğlenmek oluyor.

Bir yandan Türkiye’deki kabak tadı veren tartışmaları unutmak... Bir yandan da seçimi ölüm kalım meselesi olmaktan çıkarmış bir toplumun keyfini yaşamak.

O nedenle buradan haykırıyorum.

“Vive la France...”