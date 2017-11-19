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Ertuğrul Özkök: Bir stadın adını bile tartışamayacak mıyız; ne bu korku yahu!?

"Cumhurbaşkanı öyle dediyse, bize bir şey demek düşmez"

19 Kasım 2017 05:55

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir'de yapılacak Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının temelini atmasının ardından başlayan isim tartışmalarıyla ilgili "Ne bu korku yahu..." ifadesini kullandı. "Ne yani... bir stadın adını bile tartışamayacak mıyız" diyen Özkök çevresindeki futbolla tanınmış kişilere, iş insanlarına isimle ilgili hiçbir yorum alamadığını belirterek "Kimse gıkını çıkaramıyor... Hepsinde 'Cumhurbaşkanı öyle dediyse, bize bir şey demek düşmez' havası... Ne bu korku yahu... Ben Cumhurbaşkanı’nın bu konuda fikrini belirtecek insana bir şey söyleyeceğine hiç ihtimal vermiyorum" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Arka kapıdan sokulan bir beynin otopsi raporu" başlığıyla yayımlanan (19 Kasım 2017) yazısı şöyle:

 

NE YANİ... BİR STADIN ADINI BİLE TARTIŞAMAYACAK MIYIZ

Konu İzmir’de yapılacak yeni futbol sahasına verilecek isim...

Rıdvan Dilmen sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da fikrini söyledi...

“Mustafa Denizli olabilir” dedi...

Olabilir tabii...

***

Bense fikrimi Metin Oktay diyerek açıkladım.

Yılmaz Özdil, “Oranın adı Alsancak’tır, Alsancak kalmalı” deyince ben de “Öyleyse Alsancak Metin Oktay Stadı olsun” dedim...

***

Ama o ne... Ne görüyorum...

Çevremdeki futbolla ilgili tanınmış kişilere, iş insanlarına soruyorum...

Kimse gıkını çıkaramıyor...

Hepsinde “Cumhurbaşkanı öyle dediyse, bize bir şey demek düşmez” havası...

***

Ne bu korku yahu...

Ben Cumhurbaşkanı’nın bu konuda fikrini belirtecek insana bir şey söyleyeceğine hiç ihtimal vermiyorum.

***

Acaba diyorum...

Bu korku iklimini, efsanesini biz biraz da kendi kendimize mi yaratıyoruz...

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