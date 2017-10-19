Ertuğrul Özkök: Bir Kürt genci olsanız ne hissedersiniz?

Hürriyet yazarı Etruğrul Özkök, Irak ordusu ve İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi örgütünün Kerkük'ü ele geçirmesinden sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne ait bayrakların indirilmesiyle ilgili yorumda bulunarak "Kerkük’te Kürt bayrağının gönderden indirilip yerine Irak ve Haşdi Şabi bayrağı çekildiği gün... Oradan 676 kilometre uzaklıkta, bir Suriye şehrinde IŞİD bayrağı indirildi, yerine SDG bayrağı çekildi... Şimdi sakin olun, yerinize oturun, serinkanlı düşünün. Bir Kürt genci olsanız ne hissedersiniz?" diye sordu.

Ertuğrul Özkök'ün "Kürt bayrağını indiren kim, göndere çeken kim" başlığıyla yayımlanan (19 Ekim 2017) yazısı şöyle:

Görmeyene ben göstereyim.

Kerkük’te Kürt bayrağının gönderden indirilip yerine Irak ve Haşdi Şabi bayrağı çekildiği gün...

Oradan 676 kilometre uzaklıkta, bir Suriye şehrinde IŞİD bayrağı indirildi, yerine SDG bayrağı çekildi...

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Herkes biliyor ki SDG (Suriye Demokratik Güçleri) uydurma bir isim.

O bayrağın adı ABD destekli YPG bayrağıdır.

Yani PKK terör örgütünün uzantısının bayrağı...

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Şimdi sakin olun, yerinize oturun, serinkanlı düşünün.

Bir Kürt genci olsanız ne hissedersiniz?

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Ben eğer Türkiyeli bir Kürt genci olsam derdim ki...

“En iyisi yine de bizim ülkemiz... En iyisi Türkiye’de kalıp demokratik mücadeleyi vermek...”

Ama Irak veya Suriye’de bir Kürt genci olsanız...

Barzani güçlerinin ruhunuzda yaşattığı hayal kırıklığını YPG güçlerinin diktiği bayrakla dengelemez miydiniz?

Bilmiyorum...

Ankara’da bu “Kürt psikolojisini”, ilerideki sonuçlarını düşünen bir kişi var mı...

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Yani şu soruyu soran bir kişi: Gücünü bu kadar kaybetmiş bir Barzani bize yarar mı getirir, zarar mı...

Faydalı yol bilgileri

- Kerkük-Rakka arası 676 kilometre.

- Türkiye sınırı-Kerkük arası 261 kilometre.

- Türkiye sınırı (Ceylanpınar)-Rakka arası 201 kilometre.

Kürt hassasiyeti

- KÜRT açılımı sırasında “Türk hassasiyetine dikkat” diye yazmıştım...

Şimdi de “Kürt hassasiyetine dikkat” diye yazıyorum.

Hiçbir millet, hiçbir başka milleti aşağılamamalı...

Ne Türk’ü, ne Amerikalıyı, ne Arap’ı, ne Kürt’ü...