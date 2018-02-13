Ertuğrul Özkök: Bir gazeteci için en güzel iltifat bu

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Muazzez Abacı'nın sanat kariyeri boyunca kendisine en yardımcı olan insanları sayarken iki gazeteci Rauf Tamer ve Mehmet Barlas'ı adını vermesi üzerine, "Bir gazeteci için en güzel iltifat bu" dedi. Özkök, "Hem sevindim... Hem imrendim. Bir gazeteci için hatıra koleksiyonuna koyabileceği en güzel şeylerden biri... Ben de bu iki meslek büyüğümüze saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Özkök'ün, "Gazeteci arkadaş gözünü kulağını aç bunları iyi oku" başlığıyla yayımlanan (13 Şubat 2018) yazısı şöyle:

Gazete, televizyon, internet yöneticisi arkadaşlar...

Siz... Film yapım şirketlerinin yöneticileri ve çalışanları...

DJ’ler... Senaryo yazarları... Müzik sektörünün her dalında çalışan kişiler...

Seslendirme yapan sanatçılar...

Özellikle kadın çalışanlar...

Biliyor musunuz...

Geçen cumartesi akşamı Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles şehrinde hepinizi çok yakından ilgilendiren bir bildiri yayınlandı.

160 bin üyesi ile Amerikan haber ve eğlence sektörünün en güçlü kuruluşu SAG-AFTRA, bu sektörün işyerlerinde bundan böyle uygulanacak “cinsel taciz davranış kuralları”nı belirleyip açıkladı...

Teknik bir hata yapmamak için Tim Wu’nun “Dikkat Tacirleri” kitabını Türkçeye çeviren yeğenim Başak Aksoy’dan yardım alarak, yeni kuralların “Neler cinsel tacize girer” bölümünü çevirttim.

Özellikle medya yöneticileri...

Gözünüzü, kulağınızı iyi açıp kuralların tarif bölümünü iyi okuyun...

İleride çok işinize yarayabilir...

Yöneticilerin romantik sözleri bile artık cinsel tacize giriyor

İlk soru şu: Cinsel tacizi nasıl anlarsınız?

“Cinsel taciz, çalışma alanının geneline yayılmış şekilde, cinsel açıdan düşmanca, aşağılayıcı, utandırıcı ya da saldırgan bir iş ortamı yaratmak suretiyle bireyin çalışmasını uygunsuz şekilde etkileyici, cinsel içerikli davranışlar bütünüdür.”

İşe alınırken yapılan cinsel taciz nelerdir?

“Ayrıca kişinin işe alınmasına, işinin devamına ya da sonlandırılmasına dair kararlarda, kişinin cinsel anlamda aşağılayıcı, utandırıcı, saldırgan ya da rahatsızlık verici cinsel içerikli davranışlara boyun eğmesinin ya da bunlara karşı çıkmasının belirleyici olduğu durumlar da cinsel taciz kapsamındadır.”

Cinsel mesaj için izin istemek de tacizdir

“Cinsel taciz şu şekillerde ortaya çıkabilir.

- Cinsel saldırı (aynı zamanda adli bir suçtur),

- İstenmeyen cinsel teklifle,

- Cinsel içerikli istekler için rıza talep etme,

- Çalışma alanında çıplaklığın ya da cinsellik mahiyetli görüntülerin uygunsuz kullanımı,

- Sürekli cinsel içerikli mesajlar ya da e-postalar gönderme,

- Farklı şekillerde rahatsız edici cinsel içerikli sözlü, görsel ya da fiziksel nitelikli davranışlar cinsel taciz kavramı kapsamındadır.”

Romantik talep de cinsel tacize girer

“Quid Pro Quo” cinsel taciz: İşe alınmanızın, işyerindeki görevinizin ya da terfi etmenizin işyeri hiyerarşisinde üstünüz konumundaki birinin cinsel ya da romantik taleplerine boyun eğmenize bağlı olduğu ya da bu kişinin talep ettiği cinsel ya da romantik tekliflere rıza göstermemeniz halinde işe alınmama, terfi ettirilmeme ya da işyerinde arzu edilmeyen işlerle ve şartlarla görevlendirilme gibi uygulamalara maruz kaldığınız durumlardır.”

Başkasına yapılan taciz size de yapılmış sayılır

“Düşmanca iş ortamı: Düşmanca, aşağılayıcı, utandırıcı ya da saldırgan bir çalışma ortamı oluşturacak şekilde cinsel içerikli, istenmeyen, sözlü, görsel ya da fiziksel davranışların yüksek düzeyde veya tüm çalışma alanına nüfuz etmiş şekilde yaygın olması biçiminde tanımlanır. Söz konusu davranışlar sizin dışınızdaki insanlara yönelik olsa dahi, yine de bu tip bir durumda söz konusu olan ‘düşmanca iş ortamı’dır.”

Şikâyet eden ve ona yardım edene misilleme

“İşyerinde misilleme olarak tanımlanan bu davranış şeklinin her türlüsü kanunen suç teşkil etmektedir. Misilleme, bir çalışan işyerindeki cinsel tacizi rapor ettiğinde ortaya çıkan durumlardandır. Cinsel taciz şikâyetinde bulunan bir başkasına yardımcı olan ya da bu tarz bir tacizle ilgili soruşturmada yer alan kişilere karşı uygulanacak işyerinde cezalandırma nitelikli misillemeler de aynı şekilde kanuna aykırı davranışlardır.”

Hangi davranışlar misilleme sayılır

“Misilleme: İşten kovma, çalışanın ortaya koyduğu işlerin kabul edilmemesi, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi, zorlayıcı ya da istenmeyen görevler ve çalışma şartları veya işyerinde dışlama gibi birçok farklı şekilde ortaya çıkabilir. Bu tarz misilleme davranışları da cinsel tacizler için geçerli olduğu şekilde rapor ediniz.”

SORU: BOTOKS KADINI TEK KARAKTERE Mİ MAHKÛM EDER

HÜRRİYET Pazar’da Hakan Gence, Demet Evgar’a ileride yüzünü yaptırıp yaptırmayacağını soruyor.

O da ufak tefek şeyler yaptıracağını ama büyük bir operasyon düşünmediğini söylüyor. Nedenini de şöyle açıklıyor:

“Estetik kadını tek karaktere mahkûm ediyor...”

Nihayet bir kadının bunu söylemesi çok iyi oldu.

Ben birçok kadının yüzünde bunu görüyorum ama söylemeye cesaret edemiyordum.

Bir gazeteci için en güzel iltifat budur

Muazzez Abacı, Pazar Kelebek’te sanat kariyeri boyunca kendisine en yardımcı olan insanları sayarken iki gazetecinin adını veriyor.

Rauf Tamer ve Mehmet Barlas...

Hem sevindim... Hem imrendim.

Bir gazeteci için hatıra koleksiyonuna koyabileceği en güzel şeylerden biri...

Ben de bu iki meslek büyüğümüze saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum.

Bir soru

Soho House'un patronu İstanbul için ne demek istedi?

Dünyaca ünlü Soho House kulüplerinin sahibi Nick Jones, Hürriyet Pazar’da Çınar Oskay’a, İstanbul’daki kulüpte 18 aydır bazı sıkıntılar olduğunu ancak asla ayrılmayı düşünmediğini söyledikten sonra şöyle devam ediyor:

“Her yerin inişi çıkışı vardır. İstanbul gibi bir şehrin önünü kesemezsin. Değişim başladığında yeniden büyüyecektir...”

Merak ettim... Beklediği değişim nedir acaba...

“Altered Carbon” dizisinin katil kadını:

“Kimi istersen o olurum...”