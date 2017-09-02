Ertuğrul Özkök: Beyoğlu, muhafazakâr kadını özgürleştiriyor

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan İstiklal Caddesi'nde şort giyen kadınların, baş örtülü kadın sayısından daha fazla olduğunu savundu. "Taksim civarındaki restoranlarda sadece kadınlardan oluşan çok sayıda masa gördüm" diyen Özkök, "Beyoğlu, muhafazakâr kadını da özgürleştiriyor gibi bir duyguya kapıldım" ifadesini kullandı.

Ertuğrul Özkök'ün "Beyoğlu’nun yeni kadın profili ne" başlığıyla yayımlanan (2 Eylül 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Geçen çarşamba öğleden sonra, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile İstiklal Caddesi’ni Tünel’den başlayıp Taksim’e kadar yürüdük.

Gördüğüm insan profili şuydu.

- Evet Arap turist ve Suriyeli göçmen sayısında belirgin bir artış vardı.

Ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim.

Blucinli ve şortlu kadın sayısı, başı örtülü, geleneksel kıyafetli kadın sayısından çok fazlaydı.

- Çok daha önemli gözlemim ise şu.

Ortadoğu ve Arap ülkeleri kökenli başı örtülü kadınların yürüyüş ve davranışları da çok rahat görünüyordu.

- Taksim civarındaki restoranlarda sadece kadınlardan oluşan çok sayıda masa gördüm.

Beyoğlu, muhafazakâr kadını da özgürleştiriyor gibi bir duyguya kapıldım.

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İşte size yeni Beyoğlu’ndan gözlemlerim.

Ama tabii bunlar çok şahsi gözlemler.

Sokak müzisyenlerinin Fatih Akın filminden farkı

Beyoğlu müzisyenleri deyince aklıma Fatih Akın’ın o harika “Crossing the Bridge” belgeseli geliyor.

O filmde Beyoğlu müziğinin muhteşem kozmopolitliği çok güzel anlatılmıştı.

Geçen çarşamba rastladığım sokak müzisyenlerinin büyük kısmı Ortadoğu kökenliydi.

Sanki Kürt kökenli ve Batı müziği tarzı müzisyen azalmış gibiydi.

İzlenimim, çeşitlilik azalsa da, Beyoğlu müzikteki kozmopolit özelliğini koruyor.