Ertuğrul Özkök: Beni Özer Çiller dinletti

T24 - Ertuğrul Özkök, Balçiçek İlter’in ‘Sizi Özer Çiler dinletmedi mi’ sözleri üzerine ‘Evet, beni Özer Çiller dinletti’ diye konuştu.

Hürriyet Yazarı Ertuğrul Özkök Habertürk’te Söz Sende programında Balçiçek İlter’in konuğu oldu Özkök güncel olaylardan, Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği günlerine kadar birçok konuda açıklama yaptı.

Ertuğrul Özkök, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniyken Ahmet Kaya için atılan “şerefsiz” manşetini değerlendirdi.



Ahmet Kaya kalp krizinden öldü...

Özkök, Balçiçek İlter’in bu konudaki sorusuna sinirlenerek şu cevabı verdi:

“Ya tamam getiriyorlar da Allah aşkına Ahmet Kaya Türkiye’den ayrıldıktan 8 yıl sonra kalp krizinden öldü. On bin kere söyledim, bir kere daha söyleyeyim… Orada bir manşet verdik. O manşeti bugün vermezdim. Ama Ahmet Kaya o manşetten dolayı ölmedi kusura bakmayın!



Ergenekon manşetlerine kimse birşey demiyor...

Özkök Ahmet Kaya olayını anlatırken Ergenekon’u örnek gösterdi…

Özkök “Ama ben size başka bir örnek vereyim. Ergenekon davasında Albay kafasına sıktı. Ama o Albayla ilgili bugüne kadar bir tek insan kalkıp bir şey söylemiyor, o manşetleri atanlara? Bu ülkede sadece ben mi yanlış yaptım insanlarla ilgili? Niye hep bana soruluyor bu soru?” dedi…



20 yıl öldürülmüş bir genel yayın yönetmeninin hayaletinin olduğu koltukta oturduö

Balçiçek Pamir İlter’in Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya’nın o manşetten sonra sokağa çıkamaz olduk sözlerini hatırlatması üzerine Özkök şöyle konuştu…

“Ben iki defa bombadan kurtuldum. Benim hakkımda yazılan yazılardan…Bomba patladı iki defa. Arabam eğer kaymasaydı bugün ben yoktum..Oktay Ekşi yoktu. Bir hafta sonra Ankara’da bomba patladı bürom dümdüz oldu. Ben 20 yıl öldürülmüş bir genel yayın yönetmeninin hayaletinin olduğu bir koltukta oturdum. Kimseye hesap sormadım niye beni hedef gösteriyorsunuz? Diye.

Özkök, Türkiye’de bir moda çıktı söylüyorsun söylüyorsun her şeyi sonra da çıkıp beni hedef göstermeyin, e sen söyleyeceksin de başkaları söylemeyecek mi fikrini yani? Dedi..



Şerefsiz manşeti çok ağırdı...

Özkök Ahmet Kaya ile ilgili manşet içinse “Ahmet Kaya- şerefsiz manşeti ağırdı çok. Şerefsiz manşetini Ahmet Kaya söyledi diye kullandık biz. Ben kendimi savunmuyorum o manşetle ilgili..Şerefsiz kelimesi Ahmet Kaya”nın çok sevdiği laflardan biriydi... O başkaları için kullandı o kelimeyi” diye konuştu…



Kantarcı ve Türker'in yazıları beni çok üzdü

Ertuğrul Özkök Balçiçek İlter'in “siz en çok eleştirilen gazetecilerden birisiniz, sizin deyiminizle "çok dayak yediniz" bu süreçte canınız acıtan hiçbirşey olmadı mı?” sorusuna, Cevher Kantarcı ve Yıldırım Türker'in yazdığı yazılar beni çok üzdü. Babamla ilgili söyledikleri çok kötüydü. Hayatımda sadece bir kişiyi dava ettim o da Kantarcı dedi.Yıldırım Türker'in yazısı da çok üzücüydü, onu dava etmedim” şeklinde konuştu...



Şerefsizlik bu...



‘Allah bana en büyük kötülüğü yapanlara dahi gayri resmi yolla kendi seslerini dinletmesin. Bundan daha büyük bir şerefsizlik yok’ diyen Özkök kendisini dinletenin ismini ilk önce açıklamak istemedi. Ancak programın ilerleyen bölümlerinde Balçiçek İlter’in ‘Özer Çiler dinletmedi mi’ sözleri üzerine ‘Evet, beni Özer Çiller dinletti’ diye konuştu.

