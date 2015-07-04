Ertuğrul Özkök: Ben ve Erdoğan dahil onlarca kişinin banka hesaplarına giren 265 kişi yargılanmadı

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 2006 yılında Maliye Bakanlığı'nda çalışan 265 kişinin kendisi dahil olmak üzere dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan ve eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un da dahil olduğu birçok ünlü ismin banka hesaplarına izinsizce girilip incelendiğini ve bu kişileri tespit ettiğini yazdı. Başsavcılığın o dönem "bu bilgilerin üçüncü kişilere aktarılması" iddiasıyla soruşturmaya başlattığını ancak 5 Temmuz 2012'de çıkarılan bir kanun sayesinde, bu 265 kişi hakkında kamu davası açılması ertelendiğini söyledi. Özkök, "Üç yıl içinde hesaplarımıza yeniden girmeye kalkmazlarsa, işlerine devam edecekler" dedi.

Özkök'ün Hürriyet'te "Lümpenler 'reisi' terk mi etti" başlığıyla yayımlanan (4 Temmuz 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

(Bir nevi namus cinayeti...)"

Banka hesaplarımı kurcalayan 265 kişinin ismini tek tek tespit ettim.

Tam sayıları 265...

Bir numarada A.K. ismiyle başlıyor. Erkek. 1961 yılında Bursa'da doğmuş...

265 numaradaki ki Z.Ö... 1970 yılında Ayaş'ta doğmuş bir kadın... Kızım yaşında yani...

* * *

Hepsi Maliye Bakanlığı'nda çalışıyor. 2006 yılında, yani AKP hükümeti döneminde banka hesaplarıma girip bakmışlar, didik didik etmişler...

Yamuk bir şey bulsalardı, o gün iktidar medyasında çarşaf çarşaf okurdunuz...

* * *

Ama bir hata yapmışlar...

Benim hesaplarıma bakarken, ülkenin başbakanının, yani Tayyip Erdoğan'ın banka hesaplarına da girmişler...

* * *

Hesapları didiklenen başka isimler de var...

Ahmet Necdet Sezer, Yaşar Büyükanıt, İlker Başbuğ, Deniz Baykal, Erkan Mumcu, Mehmet Ağar, Devlet Bahçeli, Hilmi Özkök, Fatih Altaylı, Emin Çölaşan, Remzi Gür...

Küçük, vahim ve komik bir ayrıntı...

Dönemin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın hesaplarına girmişler...

Adamlar hepimizin bankadaki parasını, harcamalarını kuruş kuruş çıkarmışlar.

* * *

Ama olay ortaya çıkınca Maliye Bakanlığı ne rapor vermiş biliyor musunuz?

Bu 265 kişi, hesaplarımıza "hiçbir kasıt olmaksızın, sırf merak saiki ile" girmiş...

Oysa Cumhuriyet Başsavcılığı hiç bu fikirde değil.

Başsavcılık, "bu bilgilerin üçüncü kişilere aktarılması" iddiasıyla soruşturmaya başlamıştı...

* * *

Başka bir ülkede olsa ağır cezalık suç...

Ama bizde ne oldu biliyor musunuz?

Onu da dün evime posta yoluyla gelen tebligattan öğrendim. 5 Temmuz 2012'de çıkarılan bir kanun sayesinde, bu 265 kişi hakkında kamu davası açılması ertelenmiş...

Üç yıl içinde hesaplarımıza yeniden girmeye kalkmazlarsa, işlerine devam edecekler.

* * *

Anlayacağınız 265 meraklı kedinin hepsi yırttı...

Yazının tamamı için tıklayın.