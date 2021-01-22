Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Ben imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir 65 plus olarak aşı sıramı beklerken benden 5 yaş büyük Doğu Perinçek aşısını olmuş bile... Ve aşı yapılırken gururla da poz vermiş..." ifadesini kullandı.

Özkök, "O gurur duymasın da kim duysun ki... Gençliğimizden beri Çin usulü sosyalizmi savunan, durmadan Çin’i, Mao’yu öven bir siyasetçi olarak sonunda Çin aşısını yaptırıyor...Bir anlamda hayalleri gerçek olmuş " görüşünü savundu.

Özkök yazısında, "Kültür devrimi'nde fena çuvallayan Mao, 'aşı devrimi'ni kazanmış. Bir arkadaşım bana onun aşı olurken çekilen fotoğrafını gönderdi. Tabii sağ kolunun üzerindeki Mao dövmesini görünce fotoğrafın üzerine atladım, 'Helal olsun Doğu’ya dövme yaptırmış' dedim. Meğer muzip arkadaşım montajla eklemiş. Çok eğlendim tabii... Peki gerçekten dövme olsaydı şaşırır mıydım... Şaşırırdım ama çok hoşuma giderdi. Doğu Perinçek onu tanıdığım günden beri sosyalisttir. Sosyalist olduğu için de kendisine sınıflar üstü bir imtiyaz yapılsın istemez. Bu fotoğrafa bakınca anlıyorum ki imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir 65 plus olarak bana da artık aşı sırası yaklaşıyor." düşüncesini dile getirdi.

Özkök'ün yazısında bahsettiği Perinçek fotoğrafı