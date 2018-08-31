Ertuğrul Özkök: Ben Fatih Altaylı ile değil Nagehan Alçı ile aynı cephedeyim

Dizi setinde kostüm asistanı Özge Ş'yi taciz ettiği iddia edilen oyuncu Talat Bulut hakkında verilen takipsizlik kararı kesinleşti. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, karar sonrası Talat Bulut'un sosyal medyadan yaptığı ' Bana iftira atanları sükûnetle takip ettim' açıklamasını "çok intikamcı bir kibir" olarak tanımladı. Özkök, Nagehan Alçı'nın Talat Bulut'a yönelik "Yeniden söylüyorum: Eğer bir kadın savcımız bu dosyaya baksaydı netice böyle olmazdı" açıklamasını hatırlatarak, "Ben bu konuda Fatih Altaylı ile değil Nagehan Alçı ile aynı cephedeyim" dedi.

TIKLAYIN - Nagehan Alçı: Özkök ve Altaylı büyük yanılgı içinde

"Bu konuda Fatih'le değil, Nagehan'layım"

Ertuğrul Özkök, Nagehan Alçı'nın geçtiğimiz günlerde "Özkök ve Altaylı büyük yanılgı içinde" çıkışını değerlendirdiği yazısında şu noktalara dikkati çekti:

"Nagehan Alçı, Talat Bulut’a karşı neredeyse tek başına bir mücadele veriyor. Bu arada karşı cephede ise Fatih Altaylı ile beni yan yana koyuyor.



Evet doğru ikimiz de “Önemli olan kadın hâkim değil, gerçek hâkimdir” diyoruz... Doğru da diyoruz... Ama bu bizi “erkek egemen dünyanın” bir parçası yapmaz. Bu arada bir de sır vereyim. İkimiz de kadınlardan çok korkan erkekleriz.



Ama Nagehan bilmeli ki, Fatih-Ertuğrul cephesinde bir ayrım var.



Üsluplarımız farklı... Fatih ele aldığı konuyu çatışmacı bir üslupla tartışıyor. Bense uzlaşmacı üslubu tercih ediyorum.



İşte bu özelliğime dayanarak buradan bütün âleme ilan ediyorum.



Ben bu konuda Fatih Altaylı ile değil Nagehan Alçı ile aynı cephedeyim. Samimi olarak onun tek başına verdiği bu mücadeleyi bütün kalbimle destekliyorum."

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