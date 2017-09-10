Ertuğrul Özkök: Be adam git mastürbasyon yap, senin eline o yakışır!

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Myanmar egemenliği altındaki Arakan topraklarında meydana gelen "şiddet" ve "katliam" olaylarını protesto etmek için Antalya'da Buda heykeline saldıran adama tepki gösterdi. “Kardeşim git sen maymunu tokatla. Senin eline yakışan odur" diyen Özkök, yazısına "Hayvansever arkadaşlar 'Maymunu tokatla' dediğim için hemen kızmayın. Bir Amerikan deyimidir. Mastürbasyon yapmak anlamına gelir" diye not düştü.

Ertuğrul Özkök'ün "İşte halkın müfredatı adım adım böyle yazıldı" başlığıyla yayımlanan (10 Eylül 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Eğer “yılın pespayesi” diye bir ödül olsaydı, adayım banko bu adam olurdu.

Hani Antalya’da Buda heykelini tokatlayan adam var ya...

İşte o...

***

Güya Myanmar’da Müslümanlara yapılan zulmü protesto ediyor...

Ediyor da gel o beyinde iki damla şuuru ara da bul...

***

Be adam senin ülken, senin Cumhurbaşkanın değil mi durmadan haykıran...

Teröristin dini imanı olmaz cümlesi senin ülkenin resmi tezi değil mi...

Be şuursuz adam, IŞİD’e kızan, gelip senin kutsalına, senin inancına saldırsa ne yaparsın...

***

Ne diyelim şimdi... “Meczup” deyip gülüp geçelim mi...

İyi öyle yapalım...

***

Ama hiç olmazsa şunu da söyleyelim.

“Kardeşim git sen maymunu tokatla... Senin eline yakışan odur...”

- NOT: Hayvansever arkadaşlar “Maymunu tokatla” dediğim için hemen kızmayın. Bir Amerikan deyimidir. Mastürbasyon yapmak anlamına gelir.