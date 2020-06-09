Ertuğrul Özkök: Başkan sertleşerek farkı 10 puana çıkardı

Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, CNN'in ABD seçimiyle ilgili son anketinin verilerini değerlendirdi. Özkök, "Başkan sertleşerek farkı 10 puana çıkardı" düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "CNN, Amerika Birleşik Devletleri’nde kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi ile ilgili son anketi geçen hafta yayınladı... Bütün Amerika’yı baştan sona saran protesto gösterilerinden sonra yapılan bu ilk anketin sonucu merakla bekleniyordu. Sonuç şu: Başkan Trump, Demokrat Parti adayı Joe Biden’la arasındaki farkı 10 puana çıkarmış." görüşünü savundu.

Özkök, "Hemen acele etmeyin... Sonuç şu: Biden: Yüzde 51 Trump: Yüzde 41... Öyleyse başlıktaki ifadenin doğrusunun şu olması gerekmez mi? 'Biden oy farkını 10 puana çıkardı...' Bence değil... Çünkü Biden farkı 10 puana çıkarmak için hiçbir şey yapmadı...Yapan Başkan Trump’tı... Ne mi yaptı? İşsiz sayısını yüzde 4’ten yüzde 14’e çıkardı. Protestocuların üzerine asker gönderdi. Yerel yöneticilere, güvenlik yetkililerine 'Vurun kırın' emri verdi. Daha da ilginç olanı ise şu: Elinde İncil kiliseye gidip poz verdi. Ama Amerika’nın bazı Evangelistleri bile bu sertlik politikasına karşı çıkmaya başladı. Protestoculara karşı sertleşti.. Ama Cumhuriyetçilerin en kuvvetli olduğu yerlerden biri olan Teksas’ta bile ara kapanmaya başladı. Popülist lider şimdi şu soruya cevap vermek zorunda: Kaçanlar daha sertleştiğim için mi kaçtılar? Kalanlar daha sertleştiğim için mi kaldılar?" ifadesini kullandı.

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