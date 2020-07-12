Ertuğrul Özkök: Başından beri Ayasofya kararını eleştiriyorum ama Türkiye'ye yaptırım olursa karşı çıkarım

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Ayasofya'nın ibadete açılma kararını başından beri eleştirmesine karşın bu karar nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına da karşı çıkacağını belirtti.

Özkök, "Başından beri Ayasofya kararını eleştiriyorum. Ama iş Türkiye’ye karşı yaptırıma gelirse işte ona karşı çıkarım. Bu, Türkiye’nin kendi yetki alanındadır. Nasıl ki geçmişte bunu müze yapma kararını kendi aldıysa, camiye çevirme kararını da alabilir. Bunun tartışılacak bir tarafı yok. Türkiye’nin kendi içinde tartışıp alacağı bir karardır. Yanlışlığı da doğruluğu da kendini ilgilendiren bir meseledir." düşüncesini dile getirdi.

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