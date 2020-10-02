Ertuğrul Özkök: Bana 'Ermeni dölü' diyen arkadaş sana dava açmayacağım bana istediğin gibi küfret ama mert ol

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Instagram hesabından kendisine 'Ermeni dölü' yazan kullanıcıya dava açmayacağını belirterek köşesinden, "Beni anlamanı beklemiyorum, ama yine de senden bir ricam var. Bana istediğin küfrü et. Bugüne kadar kimseye dava açmadım, sana bile açmam. Ama mert ol. Bana küfredeceğim diye başka milletlerin gururunu kıracak, incitecek, küçültecek laflar etme..." diye seslendi.

Özkök, "Instagram hesabımın altına yazılanlara bakılırsa ezici çoğunluk Ece Üner’den yana...Ölmemi isteyenler, ülkeden çekip gitmemi isteyenler, aileme küfredenler... Hiçbirini de silmiyorum. Ama içlerinden bazıları var ki, işte onlara seslenmek istiyorum. Bak arkadaş... Bana 'Ermeni dölü' demişsin. 'Kürt dölü,' demişsin... Belli ki senin gözünde bu aidiyetler kötü bir şey. Benim gözümde değil. Ben Türk’üm. Türklüğümle hep övündüm. Ama Kürt de olsam, Ermeni de olsam, Yahudi, Fransız, Arap da olsam yine övünürdüm." ifadesini kullandı.

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