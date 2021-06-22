Ertuğrul Özkök: Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı kararı sonrası her Fenerbahçeli gibi benim de kafamda bazı sorular vardı; dün bunların cevabını aradım

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Aziz Yıldırım'ın 24 Haziran Perşembe günü Çırağan Saray'ında yapacağı basın toplantısına ilişkin olarak, "Üç yıl önce başkanlık yarışını kaybettiği günden beri sessizliğe büründü. O günden beri Şükrü Saracoğlu Stadı’na adımını atmadı. Şimdi perşembe günü, hem de Çırağan Oteli’nde, niye böyle bir basın toplantısı yapıyor? Her Fenerbahçeli gibi benim de kafamda bazı sorular vardı. Dün bunların cevabını aradım" diye yazdı.

Aziz Yıldırım'ın başkanlığı bıraktıktan sonra sessizliğe büründüğünü ve o günden beri Şükrü Saraçoğlu stadına adımını atmadığını belirten Özkök, eski başkanın neden şu an basın toplantısı düzenlediği ile ilgili olarak "Şimdi perşembe günü, hem de Çırağan Oteli’nde, niye böyle bir basın toplantısı yapıyor?Her Fenerbahçeli gibi benim de kafamda bazı sorular vardı. Dün bunların cevabını aradım" dedi.

Özkök, "Tabii çoğu insanın aklına gelen ilk soru şu: Hem futbol hem basketbolda üst üste geçen 2 başarısız sezondan sonra Aziz Yıldırım’ın yeniden başkanlık sinyali mi bu? Hemen cevap vereyim. Kesinlikle hayır. Aziz Yıldırım’ın başkanlığa dönüşü diye bir şey artık kesinlikle söz konusu değil. Eski başkan hayatının o dönemini kapattı. Öyleyse kongreye 24 saat kala niye bu çıkış? Aziz Yıldırım ayrıldıktan sonra en fazla 'kulübü çok büyük borç yükü altında bıraktığı' eleştirisi ile karşılaştı. Kulübün yeni yöneticileri Aziz Yıldırım’ı direkt hedefe alıp eleştiri yapmadı. Ancak çok sık kulübün borçları dile getirildi. Aziz Yıldırım perşembe günkü basın toplantısında kulübü bırakırken mali yapısı konusunda ayrıntılı bilgiler verecek" ifadelerini kullandı.

Özkök, "Basın toplantısının duyurusunda şöyle bir cümle var: 'Hepimizin ortak sevdası olan Fenerbahçe’nin dünü, bugünü ve yarını üzerine konuşacağımız bir basın toplantısı düzenliyorum' Fenerbahçe’nin ‘dünü’, yani onun dönemine ait değerlendirme tamam. Ama kongreye 24 saat kala ‘bugün’ ve özellikle ‘yarın’ üzerine söyleyeceği sözler ne olacak?

BİR: Son iki yılda alınan sonuçları eleştirecek mi?

İKİ: Yarın hakkındaki sözlerinin sınırı ne olacak? Tek aday olan Ali Koç’a yönelik samimi tavsiyeler mi? Yoksa onu aşan sert eleştiri de olacak mı? Dün biraz nabız yokladım. Aziz Yıldırım yarın yakın çevresinden bazı arkadaşları ile bir araya gelip toplantıda söyleyeceklerine son şeklini verecek. Aldığım hava da şu: Yarına yönelik görüşlerini anlatacak ama bugün ile ilgili eleştirilerini de dile getirecek. Üslubu nasıl olur? Sert mi daha yumuşak mı... Onu basın toplantısı sırasında göreceğiz" dedi.

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