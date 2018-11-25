Ertuğrul Özkök: Ayşe Arman devrimci ve yürekli bir kadın

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Hürriyet yazarı Ayşe Arman'ın para karşılığı röportaj yaptığı yönündeki iddiaları değerlendirdi. Ayşe Arman'ın yaptığı projelerin gazetenin eski-yeni bütün yöneticilerinin bilgisi dahilinde olduğunu ifade eden Özkök: "Ayşe Arman gibi devrimci ve yürekli bir kadınla birlikte çalıştığım için gurur duyuyorum" dedi.

Türkiye’de en uzun süre gazete yöneticiliği yaptığını kaydeden Ertuğrul Özkök, Türkiye’nin en etkili yazarının Ayşe Arman olduğunu kaydetti. "Bu ülkede bugüne kadar hiçbir köşe yazarı onun kadar etkili, onun kadar devrimci, onun kadar radikal olamamıştır" diyen Özkök, "Hiçbiri Ayşe’nin bu topluma verdiği enerjiyi, kadına verdiği özgüveni verememiştir... Hiçbirisi, yalnız ve kimsesiz kadınların onun kadar kimsesi olmamış, olmaya da niyet etmemiştir... Hiçbiri, yarım kalmış hayatların onun kadar hayat koçu, gönüllü ambulansı olmamıştır...Gırtlağına kadar vasatlığa gömülmüş bu ülkede hiçbiri onun kadar moderniteyi taşımamıştır. Köşelerin papağanlaştığı bir sektörde, hep panda gibi tek tük kalmayı kimse onun kadar başaramamış, hak etmemiştir" vurgusu yaptı.

"Yöneticilerinin bilgisi dahilinde"

Yirmi yıl Ayşe Arman'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığını aktaran Özkök, Arman'ın kurum insanı olduğunu, Hürriyet’te doğduğunu, haftanın 7 günü Hürriyet’te, Hürriyet’le yaşadığını yazdı. Ayşe Arman'ın yaptığı projelerin gazetenin eski-yeni bütün yöneticilerinin bilgisi dahilinde olduğunu kaydeden Yazar, "Ayşe’yi yalnız bırakmayıp, bir açıklama ile onun yanında duran Hürriyet yönetimini de kutluyor ve teşekkür ediyorum. Ve ben de bu gazete çatısı altında Ayşe Arman gibi devrimci ve yürekli bir kadınla birlikte çalıştığım için gurur duyuyorum" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Gökçek'in karşısına yapay zeka çıksa yüzde kaç alır" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz