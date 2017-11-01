Ertuğrul Özkök: Aydın Doğan niye dünyanın en etkili medya liderleri arasında?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Amerikan sinema ve eğlence dünyasının önemli dergileri arasında gösterilen Variety'in açıkladığı "Dünyanın en etkili medya liderleri" listesine Türkiye'den Aydın Doğan'ın nasıl girdiğini yazdı.

Ertuğrul Özkök'ün "Aydın Doğan niye dünyanın en etkili medya liderleri arasında" başlığıyla yayımlanan (1 Kasım 2017) yazısı şöyle:

Önceki gün Miami’ye uçarken, uçakta Variety dergisinin “Dünyanın en etkili medya liderleri” listesine bakıyorum.

Variety, Amerikan sinema ve eğlence dünyasının en önemli yayınlarından biri.

Her yıl dünyadaki 2 trilyon dolarlık eğlence sanayisinin en etkili insanları listesini güncelliyor.

500 kişilik listeye Türkiye’den tek isim girmiş ve o da Aydın Doğan.

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Liste aynı zamanda eğlence dünyasının ne yöne gittiğini de gösteriyor.

- 1 numarada beni hiç şaşırtmayan isim var.

Disney şirketini yepyeni ve cesur bir vizyonla adeta uçuran CEO Robert Iger...

- Listenin Amerika tarafında, daha çok sinema ve eğlence dünyasının çok önemli isimleri var.

Mesela Tom Hanks, “Star Wars” filmlerinin yapımcısı Kathleen Kennedy, Ridley Scott, Spielberg, Inarritu gibi yönetmenler var.

Bu da oyunculuk, yönetmenlik ve yapımcılığın öneminin çok arttığını anlatıyor.

- Apple’ın CEO’su Tim Cook da listede... Bu da bir hardware (donanım) şirketinin, başarılı şekilde software, yani eğlence içeriğine de dönüşünü gösteriyor.

- Google’ın kurucularından Larry Page ile Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un listede oluşu, arama motorlarının, dijital pazarlama şirketlerinin de nasıl bir eğlence içeriği üreten şirketlere dönüştüğünü anlatıyor.

- Netflix’in kurucusu Reed Hastings’in listede oluşu, bu çağın eğlence hayatında streaming kavramının ne kadar önemli hale geldiğini anlatıyor.

- Peki Aydın Doğan neden bu listede...

Çok basit. Medya sektörünün ne yöne gittiğini çok erken görüp, global bir medya ve eğlence kuruluşu haline gelme vizyonuna sahip olduğu için...

Ve emin olun şu son 10 yılda FETÖ’cülerin gadrine uğrayıp çelmelenmeseydi, çok daha büyük bir medya grubunu yönetiyor olacaktı.

Dünyanın en büyük haber grubu olarak bilinen BBC’nin adı artık “Entertainment Company”, yani “eğlence şirketi” olarak değişti.