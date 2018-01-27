Ertuğrul Özkök: Artık CV'lere 'iyi silah kullanır' mı yazacağız?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Türkiye yazarı Halime Gürbüz'ün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısına düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtına katılmak için askerlik başvurusunda bulunmasını değerlendirdi. Gürbüz'ün özgeçmişinde "Ulusal bir gazetede köşe yazarlığı yapıyorum. Lakin artık masa başı ve duayla değil bilfiil katkım olsun istiyorum" dediğini belirten Özkök, "Bir erkek olarak benim bugüne kadar aklıma CV’me 'İyi siyah kullanır' diye yazmak gelmedi" ifadesini kullandı.

Ertuğrul Özkök'ün "Hocam Homeros’un İzmir’i oluyor da niye Troya’sı da olmuyor" başlığıyla yayımlanan (27 Ocak 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Türkiye gazetesi yazarı Halime Gürbüz, “Zeytin Dalı” harekâtına katılmak için askerlik şubesine başvurmuş.

Buraya kadar anladım.

Güzel bir vatanseverlik duygusu...

Ancak şubeye başvururken verdiği dilekçesine ilginç bir CV (özgeçmiş) eklemiş.

Şöyle diyor:

“İyi derecede yabancı dil, bilişim ve silah kullanma bilgim var. Ulusal bir gazetede

köşe yazarlığı yapıyorum. Lakin artık masa başı ve duayla değil bilfiil katkım olsun istiyorum.”

Bana ilginç geldi...

Bir erkek olarak benim bugüne kadar aklıma CV’me “İyi siyah kullanır” diye yazmak gelmedi.

Zaten silahı da sevmem...

Merak ettim, acaba bir kadın olarak iyi silah kullanma ihtiyacını neden duymuş olabilir..

Başvuru dilekçesine askerlik şubesinden verilen cevaba gelince...

“İhtiyaç olduğunu sanmıyoruz”demişler...