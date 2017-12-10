Ertuğrul Özkök: Aradan 12 yıl geçti demokratik ve liberal Türkiye fikri tamamen silindi

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Nöbel Edebiyat Ödüllü yazar Orhan Pamuk'un 2005 yılında yapılan bir söyleyişide söylediği "Demokratik ve liberal bir Türkiye fikri ne kadar çabuk yerleşirse benim düşüncem de o kadar çabuk kabul görür. Ben Batılılaşma taraftarıyım" sözlerine ilişkin yorumda bulunarak "Sadece 12 yıl geçti... Demokratik ve liberal Türkiye fikri tamamen silindi. Batılılaşma fikrinin yerini Ortadoğululaşma aldı..." dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "12 yıl önce söylenen söz ne çabuk eskimiş" başlığıyla yayımlanan (10 Aralık 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

12 yıl önce söylenen söz ne çabuk eskimiş

Perşembe günü soğuk algınlığından vücudumda kırıklıklarla yatarken, “Yazarın Odası” adlı kitapta, Orhan Pamuk’la yapılmış söyleşiyi okudum. Kitap Türkiye’de yeni yayınlandı ama söyleşi 2005 yılında yapılmış.

Yazar soruyor:

"Türkiye’de bu durum nasıl gidiyor?"

Orhan Pamuk’un cevabı:

“Demokratik ve liberal bir Türkiye fikri ne kadar çabuk yerleşirse benim düşüncem de o kadar çabuk kabul görür. Türkiye ancak bu vizyonla Avrupa Birliği’ne katılabilir. Milliyetçilikle ve ‘Onlara karşı biz’ söylemiyle mücadele etmenin bir yolu da budur.”

Bir sonraki soruya verdiği cevapta da “Ben Batılılaşma taraftarıyım” diyor...

Sadece 12 yıl geçti...

- Demokratik ve liberal Türkiye fikri tamamen silindi.

- Avrupa Birliği’ne katılma düşüncesi, “Batı’yı terk et” düşüncesine dönüştü.

- Milliyetçilikle mücadele değil, tam aksine ittifak dönemi açıldı..

- Batılılaşma fikrinin yerini Ortadoğululaşma aldı...

Haruki Murakami acaba hangi caz parçalarını seviyor

TİMAŞ Yayınları’ndan çıkan “Yazarın Odası” kitabında şunu da okudum.

Haruki Murakami, caz müziği ve maraton koşusu hastasıymış. Yirmili yaşlarında Tokyo’da “Peter Cat” adlı bir caz kulübünü yönetmiş.

Kitaplarında Beatles falan da olduğuna göre herhalde müzik zevklerimiz benziyor diye düşündüm. Araştıracağım...

Bakalım sevdiği caz parçaları neymiş.