Ertuğrul Özkök: Anlamadım, Amerika'ya kızıp İsrail'le mi ilişkiyi keseceğiz?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından Türkiye'den İsrail'e yapılan protestoları eleştirerek "Biz de Kudüs’ü başkent olarak kabul etmediğimiz halde İsrail’le ilişkileri sürdürüyoruz. İyi ama, ABD 'Ben Kudüs’ü tanıyıp büyükelçiliğimi oraya taşıyacağım' deyince biz kime tepki gösteriyoruz?" diye sordu.

Ertuğrul Özkök'ün "Tamam Allah seninle de ‘biz’ derken ötekiler kim" başlığıyla yayımlanan (7 Aralık 2017) yazısı şöyle:

Orayı 1948’den beri başkent kabul eden İsrail’e mi...

Yoksa bugün orayı tanıyacağım diyen ABD’ye mi...

Ertuğrul Özkök'ün "Tamam Allah seninle de ‘biz’ derken ötekiler kim" başlığıyla yayımlanan (7 Kasım 2017) yazısı şöyle:

Dünün özeti...

Zafer kardeşimiz WhatsApp hesabına Kuran’dan şu ibareyi koymuş:

“Üzülme: Çünkü Allah bizimledir...”

Dün itibariyle bu ifadeyi kaldırmış.

İyi de yapmış...

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Yoksa dün İslam’ı çok iyi bilen bir dostumun gönderdiği bilgilere dayanarak ona şunu söyleyecektim:

Sen, “Allah bizimledir” diyebilirsin ama bak Allah gerçekte kimlerleymiş?

Gel Kuran’dan okuyalım...

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Bakâra Suresi diyor ki:

2.94 (...) “Allah’ın dediğine önem ve öncelik vermeğe dikkat edin; şunu da iyi bilin ki: Allah, Allah’ın dediğine önem ve öncelik vermeğe dikkat eden kişiler ile beraberdir”.

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Ankebût Suresi diyor ki:

29.69 (...) “Allah, Allah’ın dediğine uyarak, güzel davrananlar ile kesinlikle beraberdir”.

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Nahl Suresi diyor ki:

16.128 (...) “Allah, Allah’ın dediğine önem ve öncelik vermeğe dikkat edenler ile kesinlikle beraberdir; Allah’ın dediğine uyarak, güzel davrananlar ile kesinlikle beraberdir”.

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Enfal Suresi diyor ki:

8.19 (...) “Kesinlikle Allah, Allah’ın bildiriminin doğru olduğunu anlayabilenler ile beraberdir; Allah’a güvenenler ile beraberdir”.

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Bakâra Suresi diyor ki:

2.153 (...) Allah, Kitâb’ı kuvvetle tutup, hiç bırakmayan; Allah’ın buyruğuna sürekli uyan kişiler ile kesinlikle beraberdir”.

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Söyler misin Allah aşkına “rüşvet” bu surelerden hangisine uygun düşüyor?

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Bir de şunu merak ettim.

“Allah bizimledir” derken senianladık da, biz dediğin ötekiler kim...

Anlamadım, Amerika'ya kızıp İsrail'le mi ilişkiyi keseceğiz

Trump’ın yediği halta tepki göstermeyi anlıyorum...

Bütün dünya ayakta ve bizim de ayakta olmamız normal...

Onu da anlıyorum, ben ve Tansu da acayip öfkeliyiz.

Ama anlamadığım bir şey var...

İsrail 1948 yılından beri Kudüs’ü başkenti olarak ilan ediyor.

Birleşmiş Milletler bu kararı tanımıyor ama Avrupa Birliği belgelerinde de itiraz kaydı konulup aynı bilgi veriliyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı kendi sitesinde Kudüs’ü başkent olarak gösteriyor.

Biz de Kudüs’ü başkent olarak kabul etmediğimiz halde İsrail’le ilişkileri sürdürüyoruz.

İyi ama, ABD “Ben Kudüs’ü tanıyıp büyükelçiliğimi oraya taşıyacağım” deyince biz kime tepki gösteriyoruz?

Orayı 1948’den beri başkent kabul eden İsrail’e mi...

Yoksa bugün orayı tanıyacağım diyen ABD’ye mi...

Tabii şunu da unutmayın.

Biz KKTC’yi tanıdık, orada büyükelçilik açtık diye Yunanistan bile bizimle diplomatik ilişkisini kesmedi.

Durum böyleyken nedir bu hiddet ve öfke şimdi...

Yiğidim aslanım milli paraya geçerse adını ne kor

ODATV’nin yalancısıyım. Kinestetik (yoksa kinetik miydi) danışman Yiğit Bulut, geçtiğimiz yıllarda BTP Başkanı Prof. Dr. Baş’ı Trabzon’daki evinde ziyaret etmiş.

Birkaç saat süren bu ziyarette Haydar Baş’a, modelinden ne kadar etkilendiğini anlatmış, milli para üzerinden ticaretin yararlarına değinmiş.

Dün bunu okuyunca son günlerde Venezuela’da yaşanan para tartışması aklıma geldi.

Chavez’in yolundan giden yeni başkan Maduro Venezuela Bolivarı’nı beş para etmez hale getirince sanal bir milli para yaratmaya karar verdi. Adını da “Pedro”koymuş.... İster misiniz bizim kinestezi uzmanı arkadaş da sanal bir Türk Lirası yaratıp, adını “Turko” koysun...

Johnny Hallday hakkında ilginç bazı bilgiler

ÖNCEKİ gece ölen şarkıcı Johnny Hallyday, Fransa’nın sembollerinden biriydi.

Onu 1960’larda İzmir yıllarımdan beri dinliyorum.

- Herkes onu rock’n roll’cü olarak bilir ama “Retiens La Nuit”, “Quand Revient La Nuit” gibi harika baladları vardır.

- 1960 yılında söylediği “Retiens La Nuit” adlı harika şarkısının sözlerini Charles Aznavour, müziğini ise Jean Jacques Debout yazdı.

Adamo ve Sylvie Vartan da bu harika şarkıyı söyledi.

- Tennessee Williams hayranıydı. Onun Fransızcaya “Paradis Sur Terre” diye çevrilen hikâyesinden uyarlanan oyununda oynadı ve büyük başarı elde etti.

- Jimi Hendrix’i, daha kimse tanımazken, henüz “Hey Joe” adlı şarkısını yapmadan ilk defa sahneye çıkaran insanlardan biridir.

- Paris’teki L’Olympia salonunun yöneticisi Brono Coquatrix’in evindeki bir yemekte Edith Piaf, masanın altından bacaklarını okşamaya başladığı için, tuvalete gidiyorum diye masadan kalkmış ve evden kaçmıştır.

Benim Johnny Hallday Top 7'im

- BİR: Banko “Retiens La Nuit” (İlk göz ağrısı)

- İKİ: Banko “l’Idole des Jeunes” (1960’ların masumiyeti)

- ÜÇ: Banko “Quand Revient La Nuit” (Geceleri yaşadığım için)

- DÖRT: Banko “J’Oublierai Ton Nom” (Carmel’le birlikte harika)

- BEŞ: Banko ‘Douce Violence” (Hem adını hem şarkıyı çok sevdiğim için)

- ALTI: Banko “Laura” (Nedense Laura adı bana çok masum geldiği için)

- YEDİ: Banko “Je Te Promets”(Özellikle şarkının sonundaki piyano partisyonları harika)

‘Ham Çökelek'ten Spinoza hayranlığına'

HAPİSHANEYE ilk girdiğinde gardiyanlar “Vay ham çökelek seni de mi burada görecektik” diye karşılamışlar... Atilla Taş bu ayki “Ot” dergisine şöyle konuşmuş:

[Tamam Allah seninle de ‘biz’ derken ötekiler kim]

“Ben hapisten iki kişinin hayranı olarak çıktım. Biri Spinoza (Ethica kitabını üç kere hatmettim)...

Hatta Murat Aksoy’la tartıştık. ‘Sen anlıyor musun Ethica’yı’ diye sordu, ‘Anladım’ deyince, ‘Nasıl anlarsın’ diye bana kızdı.

Diğeri de Wittgenstein...

‘Tractatus’ ve ‘Felsefi Soruşturmalar’ı okuyorum.”

Nerede benim o takipçilerim

- “Benim, Twitter’da 1 milyon 750 bin takipçim vardı. Bir Allah’ın kulu mahkemeye gelmez mi? Yani gün sonunda yapayalnızsın.” Atilla Taş