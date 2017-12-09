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Ertuğrul Özkök: Aman dikkat, Orta Doğu’yu bir Rus-Pers coğrafyası haline getiririz

"Vallahi de billahi de Suriye’de olduğu gibi yine tek başımıza kalırız"

09 Aralık 2017 10:20

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı sonrası yapılan intifada çağrısını değerlendirdi. "Sanıyor musunuz ki Filistinli garibana bir yararı dokunur yeni bir ayaklanmanın" diyen Özkök, "Vallahi de billahi de Suriye’de olduğu gibi yine tek başımıza kalırız" yorumunu yaptı. Özkök, "İran, Akdeniz’e inmişti. İsrail’e de sınırı olur, kendi elimizle Ortadoğu’yu bir Rus-Pers coğrafyası haline getiririz" dedi.

Özkök'ün "Aman dikkat başımıza üç milyon da Filistinli göçmen çıkmasın" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Herkes ayakta... İnfial yine zirve yapıyor...

Bense umutsuzca, “Aman dikkat” diyorum...

*

“Aman” diyorum... İç kamuoyunu ayağa kaldırırken şu soruyu da kendinize sorun:

Yeni bir intifadanın kime yararı olur?

*

Sanıyor musunuz ki Filistinli garibana bir yararı dokunur yeni bir ayaklanmanın...

Sanmayın...

Sanıyor musunuz ki Arap âlemi ayağa kalkar, o intifadanın arkasında durur, aslanlar gibi savaşır...

Sanmayın...

*

Hiç düşündünüz mü, bugün hangi Arap’ın Filistin için savaşa girecek hali, gücü, mecali var Allah aşkına...

*

En Filistincisi Suriye zaten kendisi darmadağın...

*

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri desen, kendi meselelerinden bitap düşmüş...

Mısır desen...

Zaten başında El Kaide, IŞİD, Müslüman Kardeşler sorunu var...

*

Vallahi de billahi de Suriye’de olduğu gibi yine tek başımıza kalırız...

Yine arkamızdan 
“Bravo kapitano” diye alkışlarlar, sonra tek başımıza bırakırlar... Hatta “Bunca Filistinlinin kanına siz girdiniz” diye suçlarlar...

Sonra bir bakarsınız nur topu gibi 3 milyon yeni göçmeniniz daha olmuş...

*

Bakın şuraya yazıyorum...

Yeni intifadanın tek galibi yine İran olur... Rusya olur.

*

İran, Akdeniz’e inmişti...

İsrail’e de sınırı olur...

*

Ve kendi elimizle Ortadoğu’yu bir Rus-Pers coğrafyası haline getiririz...

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