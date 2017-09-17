Ertuğrul Özkök: Allah razı olsun, beni FETÖ'cülükten Digiturk kurtarmış

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in "Samanyolu TV ve Bugün TV gibi kanalların Digitürk platformundan çıkarılması üzerine Digiturk üyeliğini sonlandırdığı" iddiasıyla gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özkök, "O haberi okuyunca, 'Vay canına' dedim. Sırtımdan soğuk sular döküldü. Beni FETÖ’cülükten içeri atılmaktan Digiturk kurtarmış. Çünkü bir ara ben de Digiturk’e kızıp aboneliğimi sildirmek istemiştim. Meğer ByLock kullanmaktan bile betermiş" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı, “Digiturk aboneliğinden çıktığı için” gözaltına alındı ya...

Beni de çok büyük endişeler sardı...

Sayın savcılar lütfen bizi aydınlatın.

*

- Son günlerde Netflix’te yeni bir şeyler bulamıyorum. Acaba Netflix aboneliğimi bırakırsam başım belaya girer mi.

- Evdeki D Smart ve BluTV aboneliklerini ne yapmalıyım...

- Bu karardan sonra yeniden Digiturk’e dönenler etkin itirafçı haklarından yararlanabilir mi...

*

- Yakında dijital müzikten vinil plak dinlemeye geçmeyi düşünüyordum. Başıma iş açılır mı...

- Evde eski bir iPod buldum. Acaba hemen imha mı etmeliyim...

*

- 17-25 Aralık’tan sonra şaraptan viskiye geçtim. Acaba FETÖ’cülükle suçlanma nedeni olabilir mi...

- Geçen yazdan beri sıvı bal yerine petek bal yiyorum. Bu değişiklik 15 Temmuz’a bağlanabilir mi...

*

- Bu yaz sırtüstü yüzmeden, yüzüstü yüzmeye geçtim. Acaba bir gizli tanık beni ihbar edebilir mi...

*

- Bu yıl Gazi Koşusu’na gitmedim. Savcılar bunu “FETÖ’cü bir takiye’ olarak yorumlayabilir mi.

*

Çok endişeliyim... Geceleri uyku uyuyamıyorum...

Allah razı olsun, beni FETÖ'cülükten Digiturk kurtarmış

O haberi okuyunca, “Vay canına” dedim...

Sırtımdan soğuk sular döküldü...

“Beni FETÖ’cülükten” içeri atılmaktan Digiturk kurtarmış...

Çünkü bir ara ben de Digiturk’e kızıp aboneliğimi sildirmek istemiştim...

Meğer ByLock kullanmaktan bile betermiş.

Ama beni Allah korumuş.

Çünkü işlemler o kadar zordu ki, bir türlü sildiremedim.

Evde hâlâ Digiturk aboneliğim var ve şimdi ona gözüm gibi bakıyorum.

Dün ilk işim abonelik ücretimin zamanında ödenip ödenmediğini kontrol etmek oldu.

Çünkü FETÖ’cülükten içeri almaya kalkarlarsa gelen polislere diyeceğim ki, “Aha işte taş gibi Bein aboneliğim var...”

Umarım eve gelen polisler Digiturk’ün artık Bein olduğunu biliyordur da “Kardeşim sende Digiturk yok” deyip alıp götürmezler.