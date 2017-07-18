Ertuğrul Özkök: Allah için birileri sorsun, MİT Müsteşarı gerçekten habersiz mi?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak "MİT Müsteşarı gerçekten hiçbir şeyden habersiz mi?" dedi. "Kontrollü darbe" söylemi nedeniyle Habertürk yazarı Nagehan Alçı tarafından "uyarıldığını" hatırlatan Özkök, "Ama Allah için birileri çıkıp bu soruyu sorsun ya, 15 Temmuz günü andığımız 250 şehidin aziz hatırası için sorsun" ifadesini kullandı.

Özkök'ün "Beni hayretler içinde bırakan bir cümle" başlığıyla yayımlanan (18 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Şimdi anlatacağım sözleri 15 Temmuz günü Hürriyet’in yayınladığı “15 Temmuz” ekinde hayretler içinde okudum.

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Ertesi gün yazı günümdü, ama 15 Temmuz anmalarının yapıldığı gün yanlış anlaşılır diye bekledim.

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Yazıyı yazan Hürriyet’in Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bilâ...

Bu sözleri söyleyen kişi ülkenin Başbakanı Binali Yıldırım.

Şimdi size aynen onun ağzından 15 Temmuz gecesini aktarıyorum.

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Başbakan Yıldırım, “MİT Müsteşarı ile tahminen 22.30-23.00 arası konuştum”diyor...

Şimdi bu saati bir kenara yazın.

Fikret Bilâ soruyor:

“MİT Müsteşarı bu bilgiyi vermiş miydi size, aradığınız zaman?”

Buyurun ülkenin Başbakanı’nın 15 Temmuz gecesi için bu soruya verdiği cevap şu:

“Hayır, MİT Müsteşarı’ndan o bilgiyi alamadık.”

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Şimdi nefesinizi tutun, çünkü asıl cümleye geliyorum.

Başbakan’ın sözlerinin devamı aynen şöyle:

“Bilgiler bize intikal etmedi. Ne bana ne de Cumhurbaşkanı’na... Müsteşar da o anda darbeyle ilgili bir şey söylemedi.”

*

Bu konuşmanın yapıldığı saati tekrar hatırlayalım.

Saat 22.30 ile 23.00 arası...

*

Bir de o gün öğleden sonra olanları hatırlayalım.

- O gün saat 14.30 civarında Binbaşı O.K. MİT’e gelip darbe istihbaratı vermiş.

- MİT Müsteşarı saat 18.00 civarında Genelkurmay’a gitmiş ve “Bunun daha yaygın bir hareket olduğu” değerlendirmesi yapmışlar.

- MİT Müsteşarı Cumhurbaşkanı’nın koruma müdürünü arayıp, “Sen orayı koruyabilir misin” diye iki defa sormuş.

- Genelkurmay Başkanı bütün birliklere “Uçak ve helikopterlerin kalkışlarını yasakladım” talimatı vermiş.

Bazı birlikler Boğaziçi Köprüsü’nü kapatmış.

- Ve en önemlisi F-16’lar Ankara üzerinde uçmaya başlamış.

*

Beyler, saat 22.30-23.00 arası...

Ülkenin Başbakanı “Darbe oluyor” diyor...

MİT Müsteşarı’nın en azından Cumhurbaşkanı’nın koruma müdürüne anlattıklarını o saatte Başbakan’a da anlatması beklenmez mi?

*

Sizce burada bir tuhaflık yok mu?

Başbakan mı saati yanlış hatırlıyor?

MİT Müsteşarı gerçekten hiçbir şeyden habersiz mi?

Yoksa...

*

Nagehan Alçı beni uyardı...

Ben de artık bu konuya girmiyorum.

*

Ama Allah için birileri çıkıp bu soruyu sorsun ya...

15 Temmuz günü andığımız 250 şehidin aziz hatırası için sorsun...