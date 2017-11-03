Ertuğrul Özkök: Allah aşkına Osman Kavala'nın tutuklama gerekçesine bakın, elinizi kalbinize koyun!

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, “FETÖ-PDY, PKK-KCK, DHKP/C, MLKP gibi tüm örgütlerin aktif olarak katıldığı ve destek verdiği Gezi olayları olarak bilinen eylemlerin yöneticisi ve organizatörü olmak...” gerekçesiyle tutuklanan iş adamı ve Anadolu Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala hakkında, "Allah aşkına Osman Kavala'nın tutuklama gerekçesine bakın, elinizi kalbinize koyun" dedi.

Özkök'ün "Böyle iddianamelere ileride ne diyeceğiz" başlığıyla (3 Kasım 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Şu ülkede, hukuk nosyonu olan...

Biraz vicdanı, biraz mantığı, kafasında biraz “ama” sorusu olan hangi insan Osman Kavala hakkındaki tutuklama gerekçesini inandırıcı bulabilir...

*

Allah aşkına şu tutuklanma gerekçesine bir bakın...

“FETÖ-PDY, PKK-KCK, DHKP/C, MLKP gibi tüm örgütlerin aktif olarak katıldığı ve destek verdiği Gezi olayları olarak bilinen eylemlerin yöneticisi ve organizatörü olmak...”

*

Elinizi kalbinize koyun... Vicdanınızdan gelecek en küçük fısıltıya kulak verin...

Şu dünyada böyle bir iddiaya kimi inandırabilirsiniz...

Şu yazdıklarımın aynısını geçmişte Ergenekon, Balyoz, Odatv, İzmir casuslukiddiaları ile ilgili de yazdım...

Daha dün Enis Berberoğlu hakkındaki gerekçeli karar için yazdım.

*

Birincilerin büyük bir kumpas olduğu ortaya çıktı.

Berberoğlu hakkındaki gerekçeli karar ise yarına kalmadan, daha bugün bozuldu.

*

Bir yıl, iki yıl, üç, beş yıl geçecek...

Acaba bu davalar hakkında ne düşüneceğiz...

Hiç düşündünüz mü halkın yüzde 70’ine yakını niye ülkemizin adalet sisteminden şikâyetçi...

*

Bence artık düşünme zamanı geldi...