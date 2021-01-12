Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "AKP’yi eski başarılı günlerine taşıyacak tek heyecan AB’ye tam üyelik perspektifini sağlayacak bir ekonomik, demokratik ve hukuksal reform" görüşünü savundu.

Özkök yazısında, "Önümde son üç haftaya ait iki haber duruyor. Birincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı telefon konuşması... Cumhurbaşkanı, AB Başkanı’na şunu söylüyor: 'Türkiye geleceğini AB ile kurmayı tasavvur etmektedir...' Öteki ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Saadet Partisi üyesi ve GİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret etmesi... Ve bunun yarattığı şu hava:Saadet Partisi ‘millet ittifakı’ndan ayrılıyor... Şimdi kendimi bir AKP yöneticisi yerine koyuyorum... Acaba bu iki haberden hangisi daha heyecan verici? İktidar yanlısı köşe yazarlarına ve televizyondaki konuşan destekçilere baktığım zaman, Saadet Partisi haberinin çok daha fazla heyecan verdiğini görüyorum." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Tabii ki o köşe yazarları ve ekran köşeleri kadar politikadan anlamam ama naçizane görüşüm şudur. Bugün AKP’yi eski başarılı günlerine taşıyacak tek heyecan AB’ye tam üyelik perspektifini sağlayacak bir ekonomik, demokratik ve hukuksal reformdur... Yöneticileri gelse bile tabanının gelip gelmeyeceği belli olmayan bir Saadet heyecanı umarım asıl heyecanın önünde bir güneş tutulması etkisi yaratmaz... Ve nasılsa artık sandık torbada deyip reformlar unutulmaz..." ifadesini kullandı.