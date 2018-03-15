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Ertuğrul Özkök: Akit bile girmedi bu topa, birileri bizi provoke ediyor olabilir mi?

"Sanki birileri polarizasyonu körüklemek için böyle bir mit uydurdu gibi geliyor bana..."

15 Mart 2018 14:38

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Dubai'deki bekarlığıa veda partisinden dönerken, Başaran Holding'e ait özel jetin İran'da düşmesi sonucu hayatını kaybeden Mina Başaran ve 7 arkadışının ölümünün ardından sosyla medya ağır Twitter'da yapılan yorumlara ilişkin olarak, "Mesela, normalde Akit’ten beklenen nedir? ‘Ahlaksız parti dağda bitti’ gibi felaket bir manşet değil mi? Ama onlar bile girmedi bu topa...” dedi.

Özkök'ün "Birileri bizi provoke ediyor olabilir mi" başlığıyla yayımlanan (15 Mart 2018) yazısının ilgli bölümü şöyle:

"Muhfazakâr kesimden bir yazar arkadaşım dünkü yazım üzerine bana çok ilginç bir mesaj gönderdi.

Diyor ki:

“Uçak kazasından sonra ortaya saçılan o iğrenç mesajlardan gözünle gördüğün oldu mu?”

Twitter’da yüzlercesi vardı...

“Hayır, robotların değil, gerçek kişilerin yazdığı mesajları kastediyorum” dedi...

Arkasından da şu çok iddialı cümleler geldi:

“Ben aradım aradım, bir tane gerçek mesaj bulamadım...”

Devam etti:

“Sanki birileri polarizasyonu körüklemek için böyle bir mit uydurdu gibi geliyor bana...”

Bir de şunu ekledi:

“Mesela, normalde Akit’ten beklenen nedir? ‘Ahlaksız parti dağda bitti’ gibi felaket bir manşet değil mi? Ama onlar bile girmedi bu topa...”

 

 

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