Ertuğrul Özkök: Ahmet Hakan'a kötü haberim var...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, köşe komşusu Ahmet Hakan'a kötü bir haberi olduğunu söyledi.

Özkök, bugünkü köşesinde üç günlük Floransa ziyaretinin ardından 'Dandy erkek' modası hakkında yazdı. Slim fitin modasının geçmediğini söyleyen Özkök, "Ahmet Hakan’ı ifrit edecek fotoğraflar daha çok önüne çıkacak" dedi.

Özkök'ün "Ey erkek artık şu üç beyazdan uzak dur" başlığıyla (15 Haziran 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ahmet Hakan’a da kötü haberim var. Deniz Seki’nin eski sevgilisinin Hürriyet’te yayınlanan slim fit, kısalmış, hatta iyice kısalmış pantolon paçası, kareli kumaş, çıplak ayak ve parlak deri makosen ayakkabılı fotoğrafını yerden yere vurmuş, “Ben böyle bir şeyi asla giymem” demişti.

Ahmet, ne yazık ki slim fitin modası geçmiyor... Özellikle Peacock erkeği cüretini daha da arttıracak, Ahmet Hakan’ı ifrit edecek fotoğraflar Kelebek’te daha çok önüne çıkacak.

Fuarı gezdikten sonra ben de diyorum ki... ”Giyeceksin Ahmet. Hem de paşa paşa giyeceksin. Yoksa Polat Alemdar’ın âlemine düşersin. Ona göre...”

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