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Ertuğrul Özkök: 'Adalet Yürüyüşü'nü, 15 Temmuz'a karşı bir hareketmiş gibi göstermeye çalışanlar...

"Adalet Yürüyüşü’ bu halkın vicdanının sesi demektir..."

05 Temmuz 2017 12:32

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" ile ilgili olarak "15 Temmuz’a karşı bir hareketmiş gibi göstermeye kalkıyor, bu yürüyüşün özündeki 'adalet', sadece 'adalet' talebini amacından saptırmaya, karalamaya kalkıyorsa bilin ki ülkesini sevmiyor. Bilin ki bu ülkede gerçek bir demokrasinin yerleşmesini istemiyordur" dedi. 

Ertuğrul Özkök'ün "İşte benim sevgili ülkem tam budur" başlığıyla yayımlanan (5 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bu ülkeyi sevenler, şunu kesinlikle yapmaz

Kim ki... ‘Adalet Yürüyüşü’nü, 15 Temmuz’a karşı bir hareketmiş gibi göstermeye kalkıyor...

Bu yürüyüşün özündeki “adalet”, sadece “adalet” talebini amacından saptırmaya, karalamaya kalkıyorsa...

Bilin ki ülkesini sevmiyor... Bilin ki bu ülkede gerçek bir demokrasinin yerleşmesini istemiyordur...

KİM Kİ... 15 Temmuz anma haftasını, ‘Adalet Yürüyüşü’ne misilleme haline getirmeye kalkıyor...

O gün oluşan demokrasiye sahip çıkma ruhunu, amacından saptırmaya, onu bir tarafın gövde gösterisi haline getirmeye çalışıyor...

Bilin ki ülkesini sevmiyordur...

Bilin ki bu ülkeye gerçek bir demokrasinin gelmesini istemiyordur.

Bu halkın yüzde 70’inden fazlası, ülkenin bir numaralı sorununun “adaletsizlik” olduğuna inanıyorsa...

‘Adalet Yürüyüşü’ bu halkın vicdanının sesi demektir...

Bu halkın ezici çoğunluğu 15 Temmuz gecesi askeri darbeye karşı çıkmışsa...

15 Temmuz direnişi hepimizin ortak vicdanının sesidir...

Ve Türkiye’nin gerçek demokrasisinin tarihi, ancak, bir temmuz günü adalet için yola düşenlerle, bir temmuz gecesi yola düşenler tarafından birlikte, el ele yazılabilir.

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