Ertuğrul Özkök: Adalet dün Silivri mazlumuna lazımdı, bugün Silivri zalimine; yarın?..

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Adalet Mitingi'ne katılan sayısına ilişkin olarak İstanbul Valiliği tarafından yapılan "175 bin kişi katıldı" açıklamasını değerlendirdi. Özkök, "Adalet dün Silivri mazlumuna lazımdı, bugün Silivri zalimine; yarın hepimize lazım olur" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet'te "Sayın Valilik siz kimi işletiyorsunuz" başlığıyla yayımlanan (11 Temmuz 2017) yazısının bir kısmı şöyle:

Bilmiyorum bir yerden emir mi geldi...

Yoksa bizatihi kendi işgüzarlığı mı.

İstanbul Valiliği önceki gün “Adalet mitingine” katılan insan sayısını 175 bin olarak ilan etti...

*

Biiir...

Sayın Valilik... Nedir bu telaş Allah aşkına?...

Oraya toplanan insanlar sadece, sadece “Adalet” diye haykırdı... Devletin valiliği olarak nedir bu telaşınız?...

Nedir bu mitingi küçültme gayreti?... Nedir oraya toplanan yüzbinlerce insanın derdini minimize etme gayreti?...

*

Onun yerine “Nedir bu kalabalık” diye sorsanız, görecektiniz ki, korkacak, telaşlanacak bir şey yok ortada...

Bütün araştırma kuruluşlarının hemen hepsinin anketinde çıkan bir sonucun fotoğrafıdır o kalabalık...

Bu milletin yüzde 70’i “Ülkenin en büyük sorunu adalet” diyorsa, işte onun fotoğrafıdır.

Katılan sayısını küçülterek sorunu küçültemezsiniz...

*

İkiii...

Sayın Valilik...

Biliyorum, bazıları kulağınıza “Bunu küçült, 15 Temmuz’u büyüt” cümlesini fısıldıyor.

Bak bu çok yanlış bir şey Sayın Valilik...

Çünkü pazar günü Maltepe’de yapılan miting, 15 Temmuz mitinginin rakibi veya alternatifi değil...

Bu iki mitingi yarıştırmak, bu iki miting arasına fitne sokmaya çalışmak... İşte ülkeye asıl ihanet budur.

Bu iki mitingi birbirinin tamamlayıcısı.

Adaletsiz demokrasi olmaz.

Demokrasisiz de adalet olmaz.

*

Üççç...

Ayrıca Sayın Valilik, kim size bunu yapmanızı söylediyse, çok yanlış bir şey yaptırdı...

Bu rakamı yayınlarken hiç 15 Temmuz mitingi ile ilgili yayınlayacağınız rakamı da düşündünüz mü?

*

Mesela o gün 3 milyon kişi katıldı derseniz eğer...

İnsanlar bu iki mitingin fotoğraflarını yan yana koyup size sormayacak mı?

‘ O 3 milyonsa bu kaç milyon?”

Veya “ O 175 binse, bu kaç bin?”

*

Son sözüm...

Keşke o talihsiz açıklamayı yapmadan önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 Mayıs 2015 günü yaptığı iki meydan karşılaştırmasına göz atsaydınız.

Madem siz unuttunuz, ben aşağıda size hatırlatayım.

İKİ FOTOĞRAF YAN YANA KONURSA

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan 1 Mayıs 2015 günü yaptığı bir konuşmada Yenikapı ve Maltepe’nin insan alma ölçülerini şöyle belirlemişti:

“İstanbul Valiliği’nin belirlediği Avrupa yakasında Yenikapı, Anadolu yakasında Maltepe başta olmak üzere; eskiden tabii böyle büyük meydanlar yoktu. Ama şimdi bir Yenikapı var, bir buçuk milyon insanı alabiliyor. Bir Maltepe var, iki milyon insanı alabiliyor.”

AHMET, ŞAHİN, EKREM VE UZAKTAKİ O İNSAN

ÖNCEKİ gün Maltepe mitingini izlerken, aklım uzaklardaydı...

Pensilvanya’da...

Acaba o binadakiler “Adalet” için yürüyen milyonun üstündeki insanı seyrederken ne hissetmiştir...

İçerideki Ahmet Altan... Şahin Alpay... Mümtaz’er Türköne...

Dışarıdaki liberaller, eski yol arkadaşları...

Aynı yağmurda ıslanan hepsi...

Şöyle bir şey düşündüm...

Mesela o Silivri kepazeliklerinin olduğu günlerde...

Hani “Türkiye bağırsaklarını temizliyor” sloganı altında, Ergenekon, Balyoz, Fenerbahçe, Odatv, Kafes, bilmem ne kumpasları ve vicdansızlıkları ile insanların hayatları çalınırken, intiharlara sürüklenirken...

Hani “Küçük fotoğrafa değil büyük fotoğrafa bakın” denerek, dünyanın en ahlaksız içtihatları yaratılırken...

Türkiye demokratikleşiyor iddiası altında kurunun yanında yaşı da cayır cayır yakmaya kalkan o Salem liberalleri tozu dumana katarken...

İşte o günlerde böyle bir “Adalet mitingi” yapılabilseydi eğer, siz manşetleri ne olurdu, neler yazarlardı düşündünüz mü hiç?

O mitinge katılanların ne darbecilikleri kalırdı, ne “Faşistlikleri”...

O yüzden merak ettim...

Acaba Pensilvanya’dan nasıl görünmüştür bu miting?...

Sırf yazdıkları için içeri atılanların koğuşunda nasıl bir etki yaratmıştır?

Görüyor musunuz, adalet herkese ne kadar lazımmış...

Yani dünkülere bunu söylüyorum ama...

Siz bugünküler, siz de dinleyin demek istiyorum.

Adalet dün Silivri mazlumuna lazımdı...

Bugün Silivri zalimine lazım...

Yarın hepimize lazım olur.

SAYIN VALİLİK, SİZCE ÇİN’İN NÜFUSU KAÇ

- MİLLET sosyal medyada valiliği fena tiye aldı.

Diyorlar ki, “Maltepe mitingine katılanları 175 bin kişi olarak ilan eden İstanbul Valiliği, Çin’in nüfusunu 2 milyon olarak açıkladı...”

İşin şaka yanı bir tarafa, valiliğin “Saygılarımızla” diye biten bu açıklaması, adalet isteyen milyonlarca insana büyük saygısızlık olmuş.