Ertuğrul Özkök, Abdurrahman Dilipak'ı Star Wars'taki Luke Skywalker'a benzetti

Star Wars serisinin 7. filmi "Güç Uyanıyor"un "kıyamet savaşına hazırlama" girişimi olduğunu iddia eden Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Vallahi zaman tüneline girdim... Bir uyandım ki 1960’larda, 70’lerdeyliz... Mahir Çayan, Yusuf Küpeli, Abdurrahman Dilipak omuz omuza yürüyor. Ellerinde pankart... Kahrolsun emperyalizm" dedi. Özkök, yazısında "Hollywood eğer First Order ise... Abdurrahman Dilipak da efsane Luke Skywalker’dır arkadaş... Yani... Güç uyanıyor... Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan rahat uyuyun. Antiemperyalizm bayrağı emin ellerde" ifadelerine yer verdi.

Ertuğrul Özkök'ün bugünkü (20 Aralık 2015) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

Abdurrahman Dilipak kardeşim, fena halde takmış Star Wars etrafında kopan bu gürültüye...

Açmış ağzını yummamış gözünü.

Amerikan emperyalizminden girmiş, Hollywood sömürgeciliğinden çıkmış.

Muhafazakâr zincir mağazasının vitrininde gördüğü Darth Vader maskesine ifrit olmuş..

“Yakında bunları oyuncakçı dükkânlarının vitrinlerinde de görebiliriz” diyor.

“Bu tür emperyal saldırılar karşısında çok zayıfız” diyor...

Vallahi zaman tüneline girdim... Bir uyandım ki 1960’larda, 70’lerdeyliz...

Mahir Çayan, Yusuf Küpeli, Abdurrahman Dilipak omuz omuza yürüyor. Ellerinde pankart...

Kahrolsun emperyalizm...

Hollywood eğer First Order ise...

Abdurrahman Dilipak da efsane Luke Skywalker’dır arkadaş...

Yani... Güç uyanıyor...

Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan

rahat uyuyun.

Antiemperyalizm bayrağı emin ellerde.