T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ertuğrul Özkök, Abdurrahman Dilipak'ı Star Wars'taki Luke Skywalker'a benzetti

"Zaman tüneline girdim, Mahir Çayan, Yusuf Küpeli, Abdurrahman Dilipak omuz omuza..."

19 Aralık 2015 14:52

Star Wars serisinin 7. filmi "Güç Uyanıyor"un "kıyamet savaşına hazırlama" girişimi olduğunu iddia eden Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Vallahi zaman tüneline girdim... Bir uyandım ki 1960’larda, 70’lerdeyliz... Mahir Çayan, Yusuf Küpeli, Abdurrahman Dilipak omuz omuza yürüyor. Ellerinde pankart... Kahrolsun emperyalizm" dedi. Özkök, yazısında "Hollywood eğer First Order ise... Abdurrahman Dilipak da efsane Luke Skywalker’dır arkadaş... Yani... Güç uyanıyor... Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan rahat uyuyun.  Antiemperyalizm bayrağı emin ellerde" ifadelerine yer verdi.

Ertuğrul Özkök'ün bugünkü (20 Aralık 2015) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

Abdurrahman Dilipak kardeşim, fena halde takmış Star Wars etrafında kopan bu gürültüye...
Açmış ağzını yummamış gözünü.
Amerikan emperyalizminden girmiş, Hollywood sömürgeciliğinden çıkmış.
Muhafazakâr zincir mağazasının vitrininde gördüğü Darth Vader maskesine ifrit olmuş..
“Yakında bunları oyuncakçı dükkânlarının vitrinlerinde de görebiliriz” diyor.
“Bu tür emperyal saldırılar karşısında çok zayıfız” diyor...
Vallahi zaman tüneline girdim... Bir uyandım ki 1960’larda, 70’lerdeyliz...
Mahir Çayan, Yusuf Küpeli, Abdurrahman Dilipak omuz omuza yürüyor. Ellerinde pankart...
Kahrolsun emperyalizm...
Hollywood eğer First Order ise...
Abdurrahman Dilipak da efsane Luke Skywalker’dır arkadaş...
Yani... Güç uyanıyor... 
Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan 
rahat uyuyun. 
Antiemperyalizm bayrağı emin ellerde.

ETİKETLER

ertuğrul özkökabdurrahman dilipakstar warsmahir çayanhaber

İlgili Haberler

Dilipak Star Wars'u yazdı: Hollywood, savaş baronları ve CIA'in üssü, kıyamet savaşına hazırlıyorlar

"Güç böyle uyanıyor işte, birileri uyur ya da uyutulurken. Uyan kardeşim uyan"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24