Ertuğrul Özkök: Abdurrahman bey kim bu gizli iyilikseverler

Hürriyet'ten Ertuğrul Özkök, Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ın "Her dizide iyiliksever bir gay var" açıklamasını köşesine taşıdı. Özkök," Dilipak kardeşimden rica ediyorum.Aydınlatsın bizi...Kim bu sizinkileri şeytanla kandıran..." dedi.

Yazar Özkök'ün "Abdurrahman bey kim bu gizli iyilikseverler" başlığıyla yayımlanan (1 Ağustos 2018) yazısı şöyle:

"Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak çok eğlenceli bir yazar...

Dünkü köşesinde iddialı bir laf attı ortaya.

İddiası da şu:

“Dikkat ederseniz, hemen her dizide bir gay var, piercing’li, tattoo’lu, munis, iyiliksever, akıllı ve dürüst bir karakter olarak öne çıkan, haksızlığa uğrayan biri...”

Aklıma seyrettiğim diziler geldi...

Mesela “Jet Sosyete”nin küpeli “gizli gay”i kim diye düşündüm...

Yaşar Usta mı...

Ama ne küpesi var, ne piercing’i, ne de dövmesi...

Cengiz Özpamuk mu...

Yok ya... Ondan gay falan olmaz.

Ozan Özpamuk dersen, galiba küpe var ama adam durmadan kız peşinde...

Gündüz Şahin mi...

Yahu adam mahallenin, elinde tespihli maçosu...

Dizi işini bilen bir arkadaşa danıştım...

“Yanlış yerde arıyorsun” dedi...

Niye diye sordum

“Yazının başlığını dikkatle oku. Ne diyor Dilipak: Şeytan bizimkileri nasıl kandırıyor?”

Haa anladım, kendi mahallesindeki dizilerden söz ediyor...

Vallahi ben o tarafı bilmem...

“Payitaht Abdülhamid”de gizli gay kimdir? Ben baktım pek görmedim ama belki o görmüştür.

“Diriliş Ertuğrul”da küpeli, piercing’li karakterler aradım bulamadım...

O nedenle Dilipak kardeşimden rica ediyorum.

Aydınlatsın bizi...

Kim bu sizinkileri şeytanla kandıran...

Aman dikkat

- Dizi film yapımcılarının dikkatini çekerim.

Bu yazıdan sonra aman şeytana kanıp bir Yavuz Sultan Selim dizisi yapmaya kalkmayın.

Hem sultanı yakarsınız hem kendinizi..."

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