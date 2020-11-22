Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "AB üyesi olma konusunda Türkiye'nin bu fotoğrafın çekildiği günden daha güçlü olduğunu düşünüyorum" görüşünü savundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa’da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz.” açıklamasına yazısında yer veren Özkök, "Sanılanın aksine ben, AB üyesi olma konusunda Türkiye’nin bu fotoğrafın çekildiği günden daha güçlü olduğunu düşünüyorum... Ekonomimiz daha da büyüdü. Askeri gücümüz bölgede birçok yerde kanıtlandı. Bütün dünya bizim büyük ve etkili bir ülke olduğumuzu anladı.

Samimiyse ve istiyorsa Türkiye’yi 200 yıldır yürüdüğü bu yolda sonuca ulaştırabilir." düşüncesini dile getirdi.